Tofiko Yahsipani

Buy and Sell

Tofiko Yahsipani
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 54%
Exness-Real16
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
36 (73.46%)
損失トレード:
13 (26.53%)
ベストトレード:
497 695.08 IDR
最悪のトレード:
-323 326.89 IDR
総利益:
4 564 534.36 IDR (13 281 pips)
総損失:
-1 653 867.40 IDR (6 412 pips)
最大連続の勝ち:
10 (572 303.81 IDR)
最大連続利益:
1 454 127.74 IDR (6)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
99.07%
最大入金額:
17.74%
最近のトレード:
41 分前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
6.67
長いトレード:
29 (59.18%)
短いトレード:
20 (40.82%)
プロフィットファクター:
2.76
期待されたペイオフ:
59 401.37 IDR
平均利益:
126 792.62 IDR
平均損失:
-127 220.57 IDR
最大連続の負け:
3 (-436 623.57 IDR)
最大連続損失:
-436 623.57 IDR (3)
月間成長:
11.29%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 IDR
最大の:
436 623.57 IDR (6.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.50% (334 307.81 IDR)
エクイティによる:
41.03% (4 500 576.56 IDR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 293
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +497 695.08 IDR
最悪のトレード: -323 327 IDR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +572 303.81 IDR
最大連続損失: -436 623.57 IDR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Weltrade-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 4
Exness-Real21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
Exness-Real16
0.23 × 30
Exness-Real29
0.29 × 171
Exness-Real6
0.33 × 12
Exness-Real33
0.44 × 9
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
Exness-Real
1.94 × 16
VTMarkets-Live 3
10.00 × 3
Bismillah
レビューなし
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 19:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください