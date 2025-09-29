- Crescimento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
36 (73.46%)
Negociações com perda:
13 (26.53%)
Melhor negociação:
497 695.08 IDR
Pior negociação:
-323 326.89 IDR
Lucro bruto:
4 564 534.36 IDR (13 281 pips)
Perda bruta:
-1 653 867.40 IDR (6 412 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (572 303.81 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
1 454 127.74 IDR (6)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
99.07%
Depósito máximo carregado:
17.74%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
6.67
Negociações longas:
29 (59.18%)
Negociações curtas:
20 (40.82%)
Fator de lucro:
2.76
Valor esperado:
59 401.37 IDR
Lucro médio:
126 792.62 IDR
Perda média:
-127 220.57 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-436 623.57 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-436 623.57 IDR (3)
Crescimento mensal:
11.29%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 IDR
Máximo:
436 623.57 IDR (6.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.50% (334 307.81 IDR)
Pelo Capital Líquido:
41.03% (4 500 576.56 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|293
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
Exness-Real21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.23 × 30
|
Exness-Real29
|0.29 × 171
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
Exness-Real33
|0.44 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Exness-Real
|1.94 × 16
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
54%
0
0
USD
USD
11M
IDR
IDR
14
2%
49
73%
99%
2.75
59 401.37
IDR
IDR
41%
1:500