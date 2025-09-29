SinaisSeções
Tofiko Yahsipani

Buy and Sell

Tofiko Yahsipani
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 54%
Exness-Real16
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
36 (73.46%)
Negociações com perda:
13 (26.53%)
Melhor negociação:
497 695.08 IDR
Pior negociação:
-323 326.89 IDR
Lucro bruto:
4 564 534.36 IDR (13 281 pips)
Perda bruta:
-1 653 867.40 IDR (6 412 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (572 303.81 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
1 454 127.74 IDR (6)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
99.07%
Depósito máximo carregado:
17.74%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
6.67
Negociações longas:
29 (59.18%)
Negociações curtas:
20 (40.82%)
Fator de lucro:
2.76
Valor esperado:
59 401.37 IDR
Lucro médio:
126 792.62 IDR
Perda média:
-127 220.57 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-436 623.57 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-436 623.57 IDR (3)
Crescimento mensal:
11.29%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 IDR
Máximo:
436 623.57 IDR (6.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.50% (334 307.81 IDR)
Pelo Capital Líquido:
41.03% (4 500 576.56 IDR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 293
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +497 695.08 IDR
Pior negociação: -323 327 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +572 303.81 IDR
Máxima perda consecutiva: -436 623.57 IDR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Weltrade-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 4
Exness-Real21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
Exness-Real16
0.23 × 30
Exness-Real29
0.29 × 171
Exness-Real6
0.33 × 12
Exness-Real33
0.44 × 9
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
Exness-Real
1.94 × 16
VTMarkets-Live 3
10.00 × 3
Bismillah
Sem comentários
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 19:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
