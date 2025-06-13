SignaleKategorien
Agung Setiawan

SPECTRE

Agung Setiawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 777 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 558%
JustMarkets-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
177
Gewinntrades:
145 (81.92%)
Verlusttrades:
32 (18.08%)
Bester Trade:
51.52 USD
Schlechtester Trade:
-111.54 USD
Bruttoprofit:
1 990.31 USD (17 408 pips)
Bruttoverlust:
-1 030.05 USD (9 800 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (388.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
388.39 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
0.22%
Max deposit load:
55.67%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
6.48
Long-Positionen:
95 (53.67%)
Short-Positionen:
82 (46.33%)
Profit-Faktor:
1.93
Mathematische Gewinnerwartung:
5.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-113.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-113.20 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-23.29%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.36 USD
Maximaler:
148.14 USD (11.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.86% (147.90 USD)
Kapital:
13.42% (59.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.ecn 176
BTCUSD.ecn 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.ecn 960
BTCUSD.ecn 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.ecn 9K
BTCUSD.ecn -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +51.52 USD
Schlechtester Trade: -112 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +388.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -113.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "JustMarkets-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Feel free to reach me at t.me/agung5twn
Keine Bewertungen
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 18:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Kopieren

