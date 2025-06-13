- 成长
交易:
177
盈利交易:
145 (81.92%)
亏损交易:
32 (18.08%)
最好交易:
51.52 USD
最差交易:
-111.54 USD
毛利:
1 990.31 USD (17 408 pips)
毛利亏损:
-1 030.05 USD (9 800 pips)
最大连续赢利:
19 (388.39 USD)
最大连续盈利:
388.39 USD (19)
夏普比率:
0.31
交易活动:
0.22%
最大入金加载:
55.67%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
6.48
长期交易:
95 (53.67%)
短期交易:
82 (46.33%)
利润因子:
1.93
预期回报:
5.43 USD
平均利润:
13.73 USD
平均损失:
-32.19 USD
最大连续失误:
2 (-113.20 USD)
最大连续亏损:
-113.20 USD (2)
每月增长:
-23.29%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.36 USD
最大值:
148.14 USD (11.50%)
相对跌幅:
结余:
33.86% (147.90 USD)
净值:
13.42% (59.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|176
|BTCUSD.ecn
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ecn
|960
|BTCUSD.ecn
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ecn
|9K
|BTCUSD.ecn
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
最好交易: +51.52 USD
最差交易: -112 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +388.39 USD
最大连续亏损: -113.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JustMarkets-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
