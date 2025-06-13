SeñalesSecciones
Agung Setiawan

SPECTRE

Agung Setiawan
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 777 USD al mes
incremento desde 2025 558%
JustMarkets-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
177
Transacciones Rentables:
145 (81.92%)
Transacciones Irrentables:
32 (18.08%)
Mejor transacción:
51.52 USD
Peor transacción:
-111.54 USD
Beneficio Bruto:
1 990.31 USD (17 408 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 030.05 USD (9 800 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (388.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
388.39 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
0.22%
Carga máxima del depósito:
55.67%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
6.48
Transacciones Largas:
95 (53.67%)
Transacciones Cortas:
82 (46.33%)
Factor de Beneficio:
1.93
Beneficio Esperado:
5.43 USD
Beneficio medio:
13.73 USD
Pérdidas medias:
-32.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-113.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-113.20 USD (2)
Crecimiento al mes:
-23.29%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.36 USD
Máxima:
148.14 USD (11.50%)
Reducción relativa:
De balance:
33.86% (147.90 USD)
De fondos:
13.42% (59.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.ecn 176
BTCUSD.ecn 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.ecn 960
BTCUSD.ecn 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.ecn 9K
BTCUSD.ecn -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +51.52 USD
Peor transacción: -112 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +388.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -113.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JustMarkets-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Feel free to reach me at t.me/agung5twn
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SPECTRE
777 USD al mes
558%
0
0
USD
192
USD
29
98%
177
81%
0%
1.93
5.43
USD
34%
1:500
