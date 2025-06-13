- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
177
Negociações com lucro:
145 (81.92%)
Negociações com perda:
32 (18.08%)
Melhor negociação:
51.52 USD
Pior negociação:
-111.54 USD
Lucro bruto:
1 990.31 USD (17 408 pips)
Perda bruta:
-1 030.05 USD (9 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (388.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
388.39 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
0.22%
Depósito máximo carregado:
55.67%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
6.48
Negociações longas:
95 (53.67%)
Negociações curtas:
82 (46.33%)
Fator de lucro:
1.93
Valor esperado:
5.43 USD
Lucro médio:
13.73 USD
Perda média:
-32.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-113.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-113.20 USD (2)
Crescimento mensal:
-23.29%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.36 USD
Máximo:
148.14 USD (11.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.86% (147.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.42% (59.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|176
|BTCUSD.ecn
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ecn
|960
|BTCUSD.ecn
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ecn
|9K
|BTCUSD.ecn
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +51.52 USD
Pior negociação: -112 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +388.39 USD
Máxima perda consecutiva: -113.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JustMarkets-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Feel free to reach me at t.me/agung5twn
