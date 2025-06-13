SinaisSeções
Agung Setiawan

SPECTRE

Agung Setiawan
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 777 USD por mês
crescimento desde 2025 558%
JustMarkets-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
177
Negociações com lucro:
145 (81.92%)
Negociações com perda:
32 (18.08%)
Melhor negociação:
51.52 USD
Pior negociação:
-111.54 USD
Lucro bruto:
1 990.31 USD (17 408 pips)
Perda bruta:
-1 030.05 USD (9 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (388.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
388.39 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
0.22%
Depósito máximo carregado:
55.67%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
6.48
Negociações longas:
95 (53.67%)
Negociações curtas:
82 (46.33%)
Fator de lucro:
1.93
Valor esperado:
5.43 USD
Lucro médio:
13.73 USD
Perda média:
-32.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-113.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-113.20 USD (2)
Crescimento mensal:
-23.29%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.36 USD
Máximo:
148.14 USD (11.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.86% (147.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.42% (59.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.ecn 176
BTCUSD.ecn 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.ecn 960
BTCUSD.ecn 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.ecn 9K
BTCUSD.ecn -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +51.52 USD
Pior negociação: -112 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +388.39 USD
Máxima perda consecutiva: -113.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JustMarkets-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Feel free to reach me at t.me/agung5twn
Sem comentários
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 18:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
