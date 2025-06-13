- Прирост
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
145 (81.92%)
Убыточных трейдов:
32 (18.08%)
Лучший трейд:
51.52 USD
Худший трейд:
-111.54 USD
Общая прибыль:
1 990.31 USD (17 408 pips)
Общий убыток:
-1 030.05 USD (9 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (388.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
388.39 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
0.22%
Макс. загрузка депозита:
55.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
6.48
Длинных трейдов:
95 (53.67%)
Коротких трейдов:
82 (46.33%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
5.43 USD
Средняя прибыль:
13.73 USD
Средний убыток:
-32.19 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-113.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-113.20 USD (2)
Прирост в месяц:
-23.29%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.36 USD
Максимальная:
148.14 USD (11.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.86% (147.90 USD)
По эквити:
13.42% (59.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|176
|BTCUSD.ecn
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ecn
|960
|BTCUSD.ecn
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ecn
|9K
|BTCUSD.ecn
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +51.52 USD
Худший трейд: -112 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +388.39 USD
Макс. убыток в серии: -113.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
