Agung Setiawan

SPECTRE

Agung Setiawan
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 777 USD в месяц
прирост с 2025 558%
JustMarkets-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
145 (81.92%)
Убыточных трейдов:
32 (18.08%)
Лучший трейд:
51.52 USD
Худший трейд:
-111.54 USD
Общая прибыль:
1 990.31 USD (17 408 pips)
Общий убыток:
-1 030.05 USD (9 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (388.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
388.39 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
0.22%
Макс. загрузка депозита:
55.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
6.48
Длинных трейдов:
95 (53.67%)
Коротких трейдов:
82 (46.33%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
5.43 USD
Средняя прибыль:
13.73 USD
Средний убыток:
-32.19 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-113.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-113.20 USD (2)
Прирост в месяц:
-23.29%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.36 USD
Максимальная:
148.14 USD (11.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.86% (147.90 USD)
По эквити:
13.42% (59.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ecn 176
BTCUSD.ecn 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ecn 960
BTCUSD.ecn 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ecn 9K
BTCUSD.ecn -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51.52 USD
Худший трейд: -112 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +388.39 USD
Макс. убыток в серии: -113.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Feel free to reach me at t.me/agung5twn
Нет отзывов
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 18:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SPECTRE
777 USD в месяц
558%
0
0
USD
192
USD
29
98%
177
81%
0%
1.93
5.43
USD
34%
1:500
Копировать

