- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
82 (89.13%)
Loss Trade:
10 (10.87%)
Best Trade:
51.52 USD
Worst Trade:
-111.54 USD
Profitto lordo:
1 385.68 USD (10 262 pips)
Perdita lorda:
-557.36 USD (3 266 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (388.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
388.39 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
0.22%
Massimo carico di deposito:
49.47%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
7.27
Long Trade:
49 (53.26%)
Short Trade:
43 (46.74%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
9.00 USD
Profitto medio:
16.90 USD
Perdita media:
-55.74 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-44.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.54 USD (1)
Crescita mensile:
60.88%
Previsione annuale:
738.69%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
114.00 USD (12.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.23% (81.12 USD)
Per equità:
13.42% (59.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ecn
|828
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ecn
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.52 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +388.39 USD
Massima perdita consecutiva: -44.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Feel free to reach me at t.me/agung5twn
