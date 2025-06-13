- 成長
トレード:
177
利益トレード:
145 (81.92%)
損失トレード:
32 (18.08%)
ベストトレード:
51.52 USD
最悪のトレード:
-111.54 USD
総利益:
1 990.31 USD (17 408 pips)
総損失:
-1 030.05 USD (9 800 pips)
最大連続の勝ち:
19 (388.39 USD)
最大連続利益:
388.39 USD (19)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
0.22%
最大入金額:
55.67%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
6.48
長いトレード:
95 (53.67%)
短いトレード:
82 (46.33%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
5.43 USD
平均利益:
13.73 USD
平均損失:
-32.19 USD
最大連続の負け:
2 (-113.20 USD)
最大連続損失:
-113.20 USD (2)
月間成長:
-23.29%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.36 USD
最大の:
148.14 USD (11.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.86% (147.90 USD)
エクイティによる:
13.42% (59.15 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|176
|BTCUSD.ecn
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.ecn
|960
|BTCUSD.ecn
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.ecn
|9K
|BTCUSD.ecn
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
ベストトレード: +51.52 USD
最悪のトレード: -112 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +388.39 USD
最大連続損失: -113.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JustMarkets-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
