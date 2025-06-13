- 자본
- 축소
트레이드:
182
이익 거래:
149 (81.86%)
손실 거래:
33 (18.13%)
최고의 거래:
51.52 USD
최악의 거래:
-111.54 USD
총 수익:
1 996.42 USD (17 607 pips)
총 손실:
-1 051.63 USD (10 313 pips)
연속 최대 이익:
19 (388.39 USD)
연속 최대 이익:
388.39 USD (19)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
0.22%
최대 입금량:
55.67%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
6.35
롱(주식매수):
96 (52.75%)
숏(주식차입매도):
86 (47.25%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
5.19 USD
평균 이익:
13.40 USD
평균 손실:
-31.87 USD
연속 최대 손실:
2 (-113.20 USD)
연속 최대 손실:
-113.20 USD (2)
월별 성장률:
-8.74%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.36 USD
최대한의:
148.80 USD (11.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.14% (148.62 USD)
자본금별:
13.42% (59.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|181
|BTCUSD.ecn
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.ecn
|945
|BTCUSD.ecn
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.ecn
|8.7K
|BTCUSD.ecn
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +51.52 USD
최악의 거래: -112 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +388.39 USD
연속 최대 손실: -113.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JustMarkets-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
