Währungen / TRTN-PA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TRTN-PA: Triton International Limited 8.50% Series A Cumulative Redeemab
25.45 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRTN-PA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.41 bis zu einem Hoch von 25.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Triton International Limited 8.50% Series A Cumulative Redeemab-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.41 25.46
Jahresspanne
24.92 26.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.45
- Eröffnung
- 25.41
- Bid
- 25.45
- Ask
- 25.75
- Tief
- 25.41
- Hoch
- 25.46
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -1.28%
- 6-Monatsänderung
- 0.08%
- Jahresänderung
- 0.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K