КотировкиРазделы
Валюты / TRTN-PA
Назад в Рынок акций США

TRTN-PA: Triton International Limited 8.50% Series A Cumulative Redeemab

25.46 USD 0.07 (0.28%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TRTN-PA за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.40, а максимальная — 25.51.

Следите за динамикой Triton International Limited 8.50% Series A Cumulative Redeemab. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
25.40 25.51
Годовой диапазон
24.92 26.29
Предыдущее закрытие
25.39
Open
25.49
Bid
25.46
Ask
25.76
Low
25.40
High
25.51
Объем
9
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
-1.24%
6-месячное изменение
0.12%
Годовое изменение
0.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.