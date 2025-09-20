Valute / TRTN-PA
TRTN-PA: Triton International Limited 8.50% Series A Cumulative Redeemab
25.14 USD 0.31 (1.22%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRTN-PA ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.14 e ad un massimo di 25.65.
Segui le dinamiche di Triton International Limited 8.50% Series A Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.14 25.65
Intervallo Annuale
24.92 26.29
- Chiusura Precedente
- 25.45
- Apertura
- 25.46
- Bid
- 25.14
- Ask
- 25.44
- Minimo
- 25.14
- Massimo
- 25.65
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- -1.22%
- Variazione Mensile
- -2.48%
- Variazione Semestrale
- -1.14%
- Variazione Annuale
- -1.14%
20 settembre, sabato