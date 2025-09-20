QuotazioniSezioni
TRTN-PA: Triton International Limited 8.50% Series A Cumulative Redeemab

25.14 USD 0.31 (1.22%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRTN-PA ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.14 e ad un massimo di 25.65.

Segui le dinamiche di Triton International Limited 8.50% Series A Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.14 25.65
Intervallo Annuale
24.92 26.29
Chiusura Precedente
25.45
Apertura
25.46
Bid
25.14
Ask
25.44
Minimo
25.14
Massimo
25.65
Volume
30
Variazione giornaliera
-1.22%
Variazione Mensile
-2.48%
Variazione Semestrale
-1.14%
Variazione Annuale
-1.14%
20 settembre, sabato