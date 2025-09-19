Währungen / ITP
ITP: IT Tech Packaging Inc
0.23 USD 0.01 (4.55%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ITP hat sich für heute um 4.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.23 bis zu einem Hoch von 0.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die IT Tech Packaging Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.23 0.25
Jahresspanne
0.15 1.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.22
- Eröffnung
- 0.24
- Bid
- 0.23
- Ask
- 0.53
- Tief
- 0.23
- Hoch
- 0.25
- Volumen
- 450
- Tagesänderung
- 4.55%
- Monatsänderung
- 15.00%
- 6-Monatsänderung
- -17.86%
- Jahresänderung
- -14.81%
