ITP: IT Tech Packaging Inc

0.23 USD 0.01 (4.55%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ITP hat sich für heute um 4.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.23 bis zu einem Hoch von 0.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die IT Tech Packaging Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.23 0.25
Jahresspanne
0.15 1.07
Vorheriger Schlusskurs
0.22
Eröffnung
0.24
Bid
0.23
Ask
0.53
Tief
0.23
Hoch
0.25
Volumen
450
Tagesänderung
4.55%
Monatsänderung
15.00%
6-Monatsänderung
-17.86%
Jahresänderung
-14.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K