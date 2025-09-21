QuotazioniSezioni
ITP: IT Tech Packaging Inc

0.24 USD 0.02 (9.09%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ITP ha avuto una variazione del 9.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.23 e ad un massimo di 0.25.

Segui le dinamiche di IT Tech Packaging Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.23 0.25
Intervallo Annuale
0.15 1.07
Chiusura Precedente
0.22
Apertura
0.24
Bid
0.24
Ask
0.54
Minimo
0.23
Massimo
0.25
Volume
600
Variazione giornaliera
9.09%
Variazione Mensile
20.00%
Variazione Semestrale
-14.29%
Variazione Annuale
-11.11%
21 settembre, domenica