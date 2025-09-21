Valute / ITP
ITP: IT Tech Packaging Inc
0.24 USD 0.02 (9.09%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ITP ha avuto una variazione del 9.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.23 e ad un massimo di 0.25.
Segui le dinamiche di IT Tech Packaging Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.23 0.25
Intervallo Annuale
0.15 1.07
- Chiusura Precedente
- 0.22
- Apertura
- 0.24
- Bid
- 0.24
- Ask
- 0.54
- Minimo
- 0.23
- Massimo
- 0.25
- Volume
- 600
- Variazione giornaliera
- 9.09%
- Variazione Mensile
- 20.00%
- Variazione Semestrale
- -14.29%
- Variazione Annuale
- -11.11%
21 settembre, domenica