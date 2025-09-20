통화 / ITP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ITP: IT Tech Packaging Inc
0.24 USD 0.02 (9.09%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ITP 환율이 오늘 9.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.23이고 고가는 0.25이었습니다.
IT Tech Packaging Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
0.23 0.25
년간 변동
0.15 1.07
- 이전 종가
- 0.22
- 시가
- 0.24
- Bid
- 0.24
- Ask
- 0.54
- 저가
- 0.23
- 고가
- 0.25
- 볼륨
- 600
- 일일 변동
- 9.09%
- 월 변동
- 20.00%
- 6개월 변동
- -14.29%
- 년간 변동율
- -11.11%
20 9월, 토요일