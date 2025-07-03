Währungen / EQL
EQL: ALPS Equal Sector Weight ETF
45.85 USD 0.04 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EQL hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.72 bis zu einem Hoch von 45.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die ALPS Equal Sector Weight ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EQL News
Tagesspanne
45.72 45.86
Jahresspanne
36.74 133.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.81
- Eröffnung
- 45.83
- Bid
- 45.85
- Ask
- 46.15
- Tief
- 45.72
- Hoch
- 45.86
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 1.75%
- 6-Monatsänderung
- 9.38%
- Jahresänderung
- -63.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K