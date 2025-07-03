Devises / EQL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EQL: ALPS Equal Sector Weight ETF
45.95 USD 0.14 (0.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EQL a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.72 et à un maximum de 45.95.
Suivez la dynamique ALPS Equal Sector Weight ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQL Nouvelles
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Should ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) Be on Your Investing Radar?
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- Is ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Time to Jump Into S&P 500 ETFs?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Earnings call transcript: EQL Pharma Q1 2025 shows strong revenue growth
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- Use ETFs to Diversify and Stay Ahead
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Historical Data: Recessions Trump Interest Rate Relief For Car And Home Sales
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
Range quotidien
45.72 45.95
Range Annuel
36.74 133.47
- Clôture Précédente
- 45.81
- Ouverture
- 45.83
- Bid
- 45.95
- Ask
- 46.25
- Plus Bas
- 45.72
- Plus Haut
- 45.95
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 1.98%
- Changement à 6 Mois
- 9.61%
- Changement Annuel
- -63.75%
20 septembre, samedi