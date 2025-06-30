КотировкиРазделы
EQL: ALPS Equal Sector Weight ETF

45.70 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EQL за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.67, а максимальная — 45.76.

Дневной диапазон
45.67 45.76
Годовой диапазон
36.74 133.47
Предыдущее закрытие
45.76
Open
45.73
Bid
45.70
Ask
46.00
Low
45.67
High
45.76
Объем
43
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
1.42%
6-месячное изменение
9.02%
Годовое изменение
-63.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.