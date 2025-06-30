Валюты / EQL
EQL: ALPS Equal Sector Weight ETF
45.70 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EQL за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.67, а максимальная — 45.76.
Следите за динамикой ALPS Equal Sector Weight ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EQL
Дневной диапазон
45.67 45.76
Годовой диапазон
36.74 133.47
- Предыдущее закрытие
- 45.76
- Open
- 45.73
- Bid
- 45.70
- Ask
- 46.00
- Low
- 45.67
- High
- 45.76
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 1.42%
- 6-месячное изменение
- 9.02%
- Годовое изменение
- -63.95%
