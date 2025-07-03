Valute / EQL
EQL: ALPS Equal Sector Weight ETF
45.95 USD 0.14 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EQL ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.72 e ad un massimo di 45.95.
Segui le dinamiche di ALPS Equal Sector Weight ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
45.72 45.95
Intervallo Annuale
36.74 133.47
- Chiusura Precedente
- 45.81
- Apertura
- 45.83
- Bid
- 45.95
- Ask
- 46.25
- Minimo
- 45.72
- Massimo
- 45.95
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- 1.98%
- Variazione Semestrale
- 9.61%
- Variazione Annuale
- -63.75%
21 settembre, domenica