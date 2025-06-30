Divisas / EQL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EQL: ALPS Equal Sector Weight ETF
45.81 USD 0.11 (0.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EQL de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.50, mientras que el máximo ha alcanzado 46.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ALPS Equal Sector Weight ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQL News
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Should ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) Be on Your Investing Radar?
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- Is ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Time to Jump Into S&P 500 ETFs?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Earnings call transcript: EQL Pharma Q1 2025 shows strong revenue growth
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- Use ETFs to Diversify and Stay Ahead
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Historical Data: Recessions Trump Interest Rate Relief For Car And Home Sales
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- The Real Meaning Of The 'TACO' Trade
Rango diario
45.50 46.04
Rango anual
36.74 133.47
- Cierres anteriores
- 45.70
- Open
- 45.89
- Bid
- 45.81
- Ask
- 46.11
- Low
- 45.50
- High
- 46.04
- Volumen
- 30
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- 1.66%
- Cambio a 6 meses
- 9.28%
- Cambio anual
- -63.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B