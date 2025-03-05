- Übersicht
CSHI: NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
Der Wechselkurs von CSHI hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.71 bis zu einem Hoch von 49.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CSHI heute?
Die Aktie von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) notiert heute bei 49.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.72 und das Handelsvolumen erreichte 358. Das Live-Chart von CSHI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CSHI Dividenden?
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF wird derzeit mit 49.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CSHI zu verfolgen.
Wie kaufe ich CSHI-Aktien?
Sie können Aktien von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) zum aktuellen Kurs von 49.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.72 oder 50.02 platziert, während 358 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CSHI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CSHI-Aktien?
Bei einer Investition in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF müssen die jährliche Spanne 48.33 - 50.03 und der aktuelle Kurs 49.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.02% und 0.20%, bevor sie Orders zu 49.72 oder 50.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CSHI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF?
Der höchste Kurs von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) im vergangenen Jahr lag bei 50.03. Innerhalb von 48.33 - 50.03 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF?
Der niedrigste Kurs von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) im Laufe des Jahres betrug 48.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.72 und der Spanne 48.33 - 50.03 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CSHI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CSHI statt?
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.72 und -0.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.72
- Eröffnung
- 49.72
- Bid
- 49.72
- Ask
- 50.02
- Tief
- 49.71
- Hoch
- 49.74
- Volumen
- 358
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.02%
- 6-Monatsänderung
- 0.20%
- Jahresänderung
- -0.14%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8