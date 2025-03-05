KurseKategorien
CSHI: NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

49.72 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CSHI hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.71 bis zu einem Hoch von 49.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CSHI heute?

Die Aktie von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) notiert heute bei 49.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.72 und das Handelsvolumen erreichte 358. Das Live-Chart von CSHI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CSHI Dividenden?

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF wird derzeit mit 49.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CSHI zu verfolgen.

Wie kaufe ich CSHI-Aktien?

Sie können Aktien von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) zum aktuellen Kurs von 49.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.72 oder 50.02 platziert, während 358 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CSHI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CSHI-Aktien?

Bei einer Investition in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF müssen die jährliche Spanne 48.33 - 50.03 und der aktuelle Kurs 49.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.02% und 0.20%, bevor sie Orders zu 49.72 oder 50.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CSHI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF?

Der höchste Kurs von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) im vergangenen Jahr lag bei 50.03. Innerhalb von 48.33 - 50.03 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF?

Der niedrigste Kurs von NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) im Laufe des Jahres betrug 48.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.72 und der Spanne 48.33 - 50.03 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CSHI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CSHI statt?

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.72 und -0.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
49.71 49.74
Jahresspanne
48.33 50.03
Vorheriger Schlusskurs
49.72
Eröffnung
49.72
Bid
49.72
Ask
50.02
Tief
49.71
Hoch
49.74
Volumen
358
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-0.02%
6-Monatsänderung
0.20%
Jahresänderung
-0.14%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8