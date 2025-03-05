クォートセクション
通貨 / CSHI
株に戻る

CSHI: NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

49.71 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CSHIの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり49.71の安値と49.73の高値で取引されました。

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSHI News

よくあるご質問

CSHI株の現在の価格は？

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの株価は本日49.71です。-0.02%内で取引され、前日の終値は49.72、取引量は229に達しました。CSHIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの株は配当を出しますか？

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの現在の価格は49.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.16%やUSDにも注目します。CSHIの動きはライブチャートで確認できます。

CSHI株を買う方法は？

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの株は現在49.71で購入可能です。注文は通常49.71または50.01付近で行われ、229や-0.02%が市場の動きを示します。CSHIの最新情報はライブチャートで確認できます。

CSHI株に投資する方法は？

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFへの投資では、年間の値幅48.33 - 50.03と現在の49.71を考慮します。注文は多くの場合49.71や50.01で行われる前に、-0.04%や0.18%と比較されます。CSHIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの株の最高値は？

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの過去1年の最高値は50.03でした。48.33 - 50.03内で株価は大きく変動し、49.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの株の最低値は？

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF(CSHI)の年間最安値は48.33でした。現在の49.71や48.33 - 50.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CSHIの動きはライブチャートで確認できます。

CSHIの株式分割はいつ行われましたか？

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.72、-0.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
49.71 49.73
1年のレンジ
48.33 50.03
以前の終値
49.72
始値
49.72
買値
49.71
買値
50.01
安値
49.71
高値
49.73
出来高
229
1日の変化
-0.02%
1ヶ月の変化
-0.04%
6ヶ月の変化
0.18%
1年の変化
-0.16%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8