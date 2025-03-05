- 概要
CSHI: NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHIの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり49.71の安値と49.73の高値で取引されました。
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CSHI株の現在の価格は？
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの株価は本日49.71です。-0.02%内で取引され、前日の終値は49.72、取引量は229に達しました。CSHIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの株は配当を出しますか？
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの現在の価格は49.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.16%やUSDにも注目します。CSHIの動きはライブチャートで確認できます。
CSHI株を買う方法は？
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの株は現在49.71で購入可能です。注文は通常49.71または50.01付近で行われ、229や-0.02%が市場の動きを示します。CSHIの最新情報はライブチャートで確認できます。
CSHI株に投資する方法は？
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFへの投資では、年間の値幅48.33 - 50.03と現在の49.71を考慮します。注文は多くの場合49.71や50.01で行われる前に、-0.04%や0.18%と比較されます。CSHIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの株の最高値は？
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの過去1年の最高値は50.03でした。48.33 - 50.03内で株価は大きく変動し、49.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの株の最低値は？
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF(CSHI)の年間最安値は48.33でした。現在の49.71や48.33 - 50.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CSHIの動きはライブチャートで確認できます。
CSHIの株式分割はいつ行われましたか？
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.72、-0.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 49.72
- 始値
- 49.72
- 買値
- 49.71
- 買値
- 50.01
- 安値
- 49.71
- 高値
- 49.73
- 出来高
- 229
- 1日の変化
- -0.02%
- 1ヶ月の変化
- -0.04%
- 6ヶ月の変化
- 0.18%
- 1年の変化
- -0.16%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8