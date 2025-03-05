报价部分
货币 / CSHI
CSHI: NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

49.72 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CSHI汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点49.69和高点49.73进行交易。

关注NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CSHI新闻

常见问题解答

CSHI股票今天的价格是多少？

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF股票今天的定价为49.72。它在0.06%范围内交易，昨天的收盘价为49.69，交易量达到214。CSHI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF股票是否支付股息？

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF目前的价值为49.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.14%和USD。实时查看图表以跟踪CSHI走势。

如何购买CSHI股票？

您可以以49.72的当前价格购买NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF股票。订单通常设置在49.72或50.02附近，而214和0.06%显示市场活动。立即关注CSHI的实时图表更新。

如何投资CSHI股票？

投资NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF需要考虑年度范围48.33 - 50.03和当前价格49.72。许多人在以49.72或50.02下订单之前，会比较-0.02%和。实时查看CSHI价格图表，了解每日变化。

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF的最高价格是50.03。在48.33 - 50.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF的绩效。

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF股票的最低价格是多少？

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF（CSHI）的最低价格为48.33。将其与当前的49.72和48.33 - 50.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CSHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CSHI股票是什么时候拆分的？

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.69和-0.14%中可见。

日范围
49.69 49.73
年范围
48.33 50.03
前一天收盘价
49.69
开盘价
49.69
卖价
49.72
买价
50.02
最低价
49.69
最高价
49.73
交易量
214
日变化
0.06%
月变化
-0.02%
6个月变化
0.20%
年变化
-0.14%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8