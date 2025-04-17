KurseKategorien
Währungen / AGNCO
Zurück zum Aktien

AGNCO: AGNC Investment Corp - Depositary Shares, each representing a 1

25.69 USD 0.10 (0.39%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGNCO hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.53 bis zu einem Hoch von 25.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die AGNC Investment Corp - Depositary Shares, each representing a 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGNCO News

Tagesspanne
25.53 25.69
Jahresspanne
23.68 25.95
Vorheriger Schlusskurs
25.59
Eröffnung
25.53
Bid
25.69
Ask
25.99
Tief
25.53
Hoch
25.69
Volumen
76
Tagesänderung
0.39%
Monatsänderung
1.50%
6-Monatsänderung
2.11%
Jahresänderung
2.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K