Währungen / ADFI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ADFI: Anfield Dynamic Fixed Income ETF
8.60 USD 0.02 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADFI hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.57 bis zu einem Hoch von 8.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Anfield Dynamic Fixed Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.57 8.61
Jahresspanne
7.94 8.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.58
- Eröffnung
- 8.58
- Bid
- 8.60
- Ask
- 8.90
- Tief
- 8.57
- Hoch
- 8.61
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 1.18%
- 6-Monatsänderung
- 0.58%
- Jahresänderung
- -2.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K