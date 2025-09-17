Валюты / ADFI
ADFI: Anfield Dynamic Fixed Income ETF
8.65 USD 0.01 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADFI за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.64, а максимальная — 8.67.
Следите за динамикой Anfield Dynamic Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.64 8.67
Годовой диапазон
7.94 8.83
- Предыдущее закрытие
- 8.64
- Open
- 8.64
- Bid
- 8.65
- Ask
- 8.95
- Low
- 8.64
- High
- 8.67
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 1.76%
- 6-месячное изменение
- 1.17%
- Годовое изменение
- -1.70%
