ADFI: Anfield Dynamic Fixed Income ETF
8.60 USD 0.02 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADFI ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.57 e ad un massimo di 8.61.
Segui le dinamiche di Anfield Dynamic Fixed Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.57 8.61
Intervallo Annuale
7.94 8.83
- Chiusura Precedente
- 8.58
- Apertura
- 8.58
- Bid
- 8.60
- Ask
- 8.90
- Minimo
- 8.57
- Massimo
- 8.61
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- 0.23%
- Variazione Mensile
- 1.18%
- Variazione Semestrale
- 0.58%
- Variazione Annuale
- -2.27%
21 settembre, domenica