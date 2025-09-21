QuotazioniSezioni
ADFI: Anfield Dynamic Fixed Income ETF

8.60 USD 0.02 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADFI ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.57 e ad un massimo di 8.61.

Segui le dinamiche di Anfield Dynamic Fixed Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
8.57 8.61
Intervallo Annuale
7.94 8.83
Chiusura Precedente
8.58
Apertura
8.58
Bid
8.60
Ask
8.90
Minimo
8.57
Massimo
8.61
Volume
21
Variazione giornaliera
0.23%
Variazione Mensile
1.18%
Variazione Semestrale
0.58%
Variazione Annuale
-2.27%
21 settembre, domenica