Diskussion zum Artikel "Welche Überprüfungen der Handelsroboter vor der Veröffentlichung in Market bestehen soll" - Seite 27

Aleh Sasonka #:

Diese Prüfung reicht nicht aus, wenn Sie schwebende Aufträge verwenden!

Es gibt keine Garantie für das Bestehen der Prüfung:

test on EURUSD,H1 2023.04.28 17:00:38 Tester: nicht genug Geld um 0.60 EURUSD zu 1.10395 zu kaufen sl: 0.00000 tp: 0.00000 [2023.04.28 17:00] 2023.04.28 17:00:38 Tester: PrevBalance: 10272.11, PrevPL: -4308.04, PrevEquity 5964.07, PrevMargin: 6271.62, NewMargin: 6293, FreeMargin: -328.50 2023.04.28 17:00:38 Tester: pending order is deleted [no enough money] strategy tester report 360 total trades

Wir müssen die Marge bei jedem Tick.... überprüfen. Und was erreichen wir damit? Zusätzliche Belastung des Servers?

Nun, bevor wir alle Aufträge einstellen, führen wir einen OrderCheck für echte Käufe/Verkäufe auf das Volumen aller Aufträge durch, als ob die Aufträge sofort ausgeführt würden. Schreiben wir den Fehler aufgrund von Preisänderungen für die mögliche Zeit vor dem Auslösen ab, denn wir müssen auf jeden Fall eine gewisse Reserve in der Marge lassen.
