Diskussion zum Artikel "Welche Überprüfungen der Handelsroboter vor der Veröffentlichung in Market bestehen soll" - Seite 27
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Diese Prüfung reicht nicht aus, wenn Sie schwebende Aufträge verwenden!
Es gibt keine Garantie für das Bestehen der Prüfung:
test on EURUSD,H1 2023.04.28 17:00:38 Tester: nicht genug Geld um 0.60 EURUSD zu 1.10395 zu kaufen sl: 0.00000 tp: 0.00000 [2023.04.28 17:00] 2023.04.28 17:00:38 Tester: PrevBalance: 10272.11, PrevPL: -4308.04, PrevEquity 5964.07, PrevMargin: 6271.62, NewMargin: 6293, FreeMargin: -328.50 2023.04.28 17:00:38 Tester: pending order is deleted [no enough money] strategy tester report 360 total trades
Wir müssen die Marge bei jedem Tick.... überprüfen. Und was erreichen wir damit? Zusätzliche Belastung des Servers?