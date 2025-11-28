Diskussion zum Artikel "Welche Überprüfungen der Handelsroboter vor der Veröffentlichung in Market bestehen soll" - Seite 23
test on EURUSD,H1 (netting) 2022.02.01 09:36:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12832 tp: 1.12078 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:37:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12837 tp: 1.12081 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:37:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12836 tp: 1.12080 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:38:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12837 tp: 1.12081 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:38:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12836 tp: 1.12080 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:41:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:41:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:42:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:44:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12850 tp: 1.12060 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:44:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:45:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12848 tp: 1.12058 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:43:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13007 tp: 1.11921 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:44:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13014 tp: 1.11928 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:44:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13014 tp: 1.11928 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:45:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13016 tp: 1.11930 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:45:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13000 tp: 1.11908 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:45:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13003 tp: 1.11911 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:46:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13005 tp: 1.11913 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:46:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13000 tp: 1.11908 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:59:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13003 tp: 1.11911 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:59:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13020 tp: 1.11928 [Ungültiger Preis] es gibt keine Handelsoperationenes kann nicht möglich sein, dass der Handelsroboter keinen Handel eröffnen kann, da ich persönlich diesen Roboter benutze und hier ist!!!!
Hallo, Sie müssen die Positionen auf Margin Stop Out überprüfen und die Positionen vor dem Stop Out schließen.
KONTO_MARGIN_SO_SO
Vielen Dank, Sir, lassen Sie mich versuchen, jetzt zu beheben.
Ich brauche wirklich Hilfe - ich stecke hier mit einem "no trading operation"-Fehler fest. Ich wäre dankbar für jeden Rat oder jede Hilfe, wie ich meinen Code korrigieren kann, um dieses Problem zu beheben. Ich habe versucht, mehrere Abkürzungen, aber egal, was ich tue, ich halten Begegnung mit diesem Fehler.
Hallo, ich versuche, einen EA hochzuladen, aber ich erhalte immer die gleiche Fehlermeldung
Ich führe denselben Test lokal durch, aber ich erhalte keine Fehler. Was könnte die Ursache für diese Fehler sein?
Ok, ich habe das Problem gelöst. Ich musste die Stop-Levels mit dem Preis vergleichen.
Hallo, ich wieder.
Ich habe nur noch einen Fehler, aber ich kann die Lösung für diesen nicht finden.
Ich überprüfe immer die Marge, die ich habe, bevor ich einen Kauf oder Verkauf mit dieser Methode mache:
bekam Fehler in der Validierung Prozess, dass ich nicht finden, dass, wenn ich wieder Test auf mqlf5 an diesem Tag kein Fehler in meinem Terminal bekam