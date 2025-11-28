Diskussion zum Artikel "Welche Überprüfungen der Handelsroboter vor der Veröffentlichung in Market bestehen soll" - Seite 23

Ich verstehe nicht, warum der Arbeitsroboter nicht überspringen Ich übersetzte alle Kommentare ins Englische, da es einen Fehler gab und nach all dem gab es diese Art von Fehler

test on EURUSD,H1 (netting) 2022.02.01 09:36:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12832 tp: 1.12078 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:37:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12837 tp: 1.12081 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:37:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12836 tp: 1.12080 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:38:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12837 tp: 1.12081 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:38:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12836 tp: 1.12080 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:41:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:41:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:42:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:44:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12850 tp: 1.12060 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:44:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 09:45:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12848 tp: 1.12058 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:43:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13007 tp: 1.11921 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:44:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13014 tp: 1.11928 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:44:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13014 tp: 1.11928 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:45:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13016 tp: 1.11930 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:45:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13000 tp: 1.11908 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:45:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13003 tp: 1.11911 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:46:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13005 tp: 1.11913 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:46:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13000 tp: 1.11908 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:59:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13003 tp: 1.11911 [Ungültiger Preis] 2022.02.01 17:59:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13020 tp: 1.11928 [Ungültiger Preis] es gibt keine Handelsoperationen

es kann nicht möglich sein, dass der Handelsroboter keinen Handel eröffnen kann, da ich persönlich diesen Roboter benutze und hier ist!!!!
 

Bitte helfen Sie mir, ich verstehe nicht, was die Ursache meiner Validierung zu zeigen, wie diese, wenn ich das Problem zu verstehen, werde ich wissen, wo mein Code zu beheben. Danke

Validator zeigt Fehler an

 
Bitte helfen Sie mir, ich verstehe nicht, was die Ursache meiner Validierung zu zeigen, wie diese, wenn ich das Problem zu verstehen, werde ich wissen, wo mein Code zu beheben. Danke


Hallo, Sie müssen die Positionen auf Margin Stop Out überprüfen und die Positionen vor dem Stop Out schließen.

KONTO_MARGIN_SO_SO
 
Hallo, Sie müssen die Positionen auf Margin Stop Out prüfen und die Positionen vor dem Stop Out schließen.

KONTO_MARGIN_SO_SO

Vielen Dank, Sir, lassen Sie mich versuchen, jetzt zu beheben.

 
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Egal, was ich versuche, nichts scheint zu funktionieren. Ich habe sogar einen Mock Trading-Mechanismus in meinem Expert Advisor (EA) implementiert, aber das hat das Problem nicht behoben. Ich hoffe, jemand kann uns helfen, herauszufinden, wie wir diesen Fehler umgehen und trotzdem unsere EA-Handelsstrategie beibehalten können.
 

Ich brauche wirklich Hilfe - ich stecke hier mit einem "no trading operation"-Fehler fest. Ich wäre dankbar für jeden Rat oder jede Hilfe, wie ich meinen Code korrigieren kann, um dieses Problem zu beheben. Ich habe versucht, mehrere Abkürzungen, aber egal, was ich tue, ich halten Begegnung mit diesem Fehler.





Hallo, ich versuche, einen EA hochzuladen, aber ich erhalte immer die gleiche Fehlermeldung

test on EURUSD,H1 (hedging)
 2022.02.03 15:40:40   failed modify #11 buy 0.55 EURUSD sl: 1.12910, tp: 1.13310 -> sl: 1.13260, tp: 1.13310 [Ungültige Stops]
 2022.02.03 15:40:59   failed modify #11 buy 0.55 EURUSD sl: 1.12910, tp: 1.13310 -> sl: 1.13225, tp: 1.13310 [Ungültige Stops]
 2022.02.03 15:41:00   failed modify #11 buy 0.55 EURUSD sl: 1.12910, tp: 1.13310 -> sl: 1.13225, tp: 1.13310 [Ungültige Stops]
 2022.02.03 15:41:20   failed modify #11 buy 0.55 EURUSD sl: 1.12910, tp: 1.13310 -> sl: 1.13240, tp: 1.13310 [Ungültige Stops]
 2022.02.03 15:41:40   failed modify #11 buy 0.55 EURUSD sl: 1.12910, tp: 1.13310 -> sl: 1.13155, tp: 1.13310 [Ungültige Stops]
 2022.02.03 15:41:59   failed modify #11 buy 0.55 EURUSD sl: 1.12910, tp: 1.13310 -> sl: 1.13210, tp: 1.13310 [Ungültige Stops]
 2022.02.03 15:42:00   failed modify #11 buy 0.55 EURUSD sl: 1.12910, tp: 1.13310 -> sl: 1.13210, tp: 1.13310 [Ungültige Stops]
 2022.02.03 15:42:20   failed modify #11 buy 0.55 EURUSD sl: 1.12910, tp: 1.13310 -> sl: 1.13210, tp: 1.13310 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:13:40   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14035, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:13:59   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14055, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:14:00   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14055, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:14:20   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14065, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:14:40   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14030, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:14:59   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14035, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:15:00   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14035, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:15:20   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14040, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:15:40   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.13985, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:15:59   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14025, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:16:00   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14025, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:16:20   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14025, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
 2022.02.08 09:16:40   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14050, tp: 1.13945 [Ungültige Stops]
strategy tester report 100 total trades

Ich führe denselben Test lokal durch, aber ich erhalte keine Fehler. Was könnte die Ursache für diese Fehler sein?

2025.02.01 11:34:52.756 2022.02.03 15:40:26   Ticket #4# 
2025.02.01 11:34:52.756 2022.02.03 15:40:26   new stopLoss: 1.1313000000000002
2025.02.01 11:34:52.756 2022.02.03 15:40:26   position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13130 tp: 1.13280]
2025.02.01 11:34:52.758 2022.02.03 15:40:26   CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1,13130, tp: 1,13280) [erledigt]
2025.02.01 11:34:52.759 2022.02.03 15:40:27   Ticket #4# 
2025.02.01 11:34:52.759 2022.02.03 15:40:27   new stopLoss: 1.1314000000000002
2025.02.01 11:34:52.759 2022.02.03 15:40:27   position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13140 tp: 1.13280]
2025.02.01 11:34:52.761 2022.02.03 15:40:27   CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1,13140, tp: 1,13280) [erledigt]
2025.02.01 11:34:52.763 2022.02.03 15:40:28   Ticket #4# 
2025.02.01 11:34:52.763 2022.02.03 15:40:28   new stopLoss: 1.13145
2025.02.01 11:34:52.763 2022.02.03 15:40:28   position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13145 tp: 1.13280]
2025.02.01 11:34:52.765 2022.02.03 15:40:28   CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1,13145, tp: 1,13280) [erledigt]
2025.02.01 11:34:52.765 2022.02.03 15:40:28   Ticket #4# 
2025.02.01 11:34:52.765 2022.02.03 15:40:28   new stopLoss: 1.13155
2025.02.01 11:34:52.767 2022.02.03 15:40:28   position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13155 tp: 1.13280]
2025.02.01 11:34:52.769 2022.02.03 15:40:28   CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1,13155, tp: 1,13280) [erledigt]
2025.02.01 11:34:52.770 2022.02.03 15:40:29   Ticket #4# 
2025.02.01 11:34:52.770 2022.02.03 15:40:29   new stopLoss: 1.1316000000000002
2025.02.01 11:34:52.770 2022.02.03 15:40:29   position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13160 tp: 1.13280]
2025.02.01 11:34:52.772 2022.02.03 15:40:29   CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1,13160, tp: 1,13280) [erledigt]
 
Hallo, ich versuche, einen EA hochzuladen, aber ich erhalte immer die gleiche Fehlermeldung

Ich führe denselben Test lokal durch, aber ich erhalte keine Fehler. Was könnte die Ursache für diese Fehler sein?

Ok, ich habe das Problem gelöst. Ich musste die Stop-Levels mit dem Preis vergleichen.

 

Hallo, ich wieder.

Ich habe nur noch einen Fehler, aber ich kann die Lösung für diesen nicht finden.

test on XAUUSD,D1 (hedging)
 2022.07.12 04:30:40   current account state: Balance: 1126.50, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 1126.50, Margin: 0.00, FreeMargin: 1126.50
 2022.07.12 04:30:40   calculated account state: Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 1126.50, Margin: 1132.76, FreeMargin: -6.26
 2022.07.12 04:30:40   not enough money for order [#7 Kaufstopp 0,65 XAUUSD bei 1742,70]
strategy tester report 13 total trades

Ich überprüfe immer die Marge, die ich habe, bevor ich einen Kauf oder Verkauf mit dieser Methode mache:

bool checkMoneyForTrade(string symb,double lots,ENUM_ORDER_TYPE type) {
//--- Ermittlung des Eröffnungskurses
    MqlTick mqltick;
    SymbolInfoTick(symb,mqltick);
    double price = mqltick.ask;
    if(type == ORDER_TYPE_SELL)
        price = mqltick.bid;
//--- Werte für den erforderlichen und den freien Spielraum
    double margin,free_margin = AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE);
    //--- Aufruf der Prüffunktion
    if(!OrderCalcMargin(type,symb,lots,price,margin)) {
        //--- etwas ist schief gelaufen, melden und false zurückgeben
        Print("Error in ",__FUNCTION__," code=",GetLastError());
        return(false);
    }
    //--- wenn nicht genügend Mittel für die Durchführung der Operation vorhanden sind
    if(margin > free_margin || free_margin < 0) {
        //--- den Fehler melden und false zurückgeben
        Print("Not enough money for ",EnumToString(type)," ",lots," ",symb," Error code=",GetLastError());
        return(false);
    }
//--- Prüfung erfolgreich
    return(true);
}
 

bekam Fehler in der Validierung Prozess, dass ich nicht finden, dass, wenn ich wieder Test auf mqlf5 an diesem Tag kein Fehler in meinem Terminal bekam

kein Fehler

