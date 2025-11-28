Diskussion zum Artikel "Welche Überprüfungen der Handelsroboter vor der Veröffentlichung in Market bestehen soll" - Seite 26

Juergen Josef Wonke XAUUSD,D1 (netting) XAUUSD: no history data from 2023.02.01 00:00 to 2023.07.01 00:00 no trading operations

Dies scheint ein Fehler im automatischen Validierungssystem selbst zu sein, so dass ich glaube, dass der unten stehende Vorschlag auch für diesen Fehler gilt [no history data from... to...]:

Dies ist ein interner Fehler der automatischen Validierungsinfrastruktur. Er hat nichts mit Ihrem Produkt zu tun. Sie können nichts dagegen tun. Warten Sie einfach eine Weile, während MetaQuotes das Problem behebt. Wenn Sie glauben, dass Sie lange genug gewartet haben und das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support und warten Sie noch länger ;-).

 

Kann mir jemand sagen, was das bedeutet? Was muss ich noch tun, um die kompilierte Datei zu analysieren?

 
Automatische Übersetzung des Inhalts des angehängten Bildes, um die Analyse durch Benutzer aus allen Bereichen des Forums zu erleichtern:

Website-Fenster (Titel: Neue Version)

Abschnitt 1 - Zusätzliche Datei

  • Datei auswählen: Keine Datei ausgewählt

  • Kompilierte Datei analysieren

  • Erlaubte Dateierweiterung: .ex4

Abschnitt 2 - Empfohlenen Streuwert angeben

  • Aktuelle Streuung

Schaltflächen am unteren Rand

  • Speichern

  • Abbrechen

 
Ich habe gerade das automatische Validierungssystem getestet und es hat normal funktioniert:


Ich denke, es ist ein Problem mit Ihrem Code... Welche Version des Compilers haben Sie verwendet?


 
Ich habe einen Expert Advisor, den ich verkaufen möchte, aber er scheitert bei der "Aktivierungsvalidierung". Der Bericht zeigt fehlgeschlagene Trades von einem anderen Symbol (EURUSD) als dem Symbol (XAUUSD) an.
 
Kiplangat Ngeno Allan (XAUUSD), für das der EA exklusiv entwickelt wurde.

entwickelt wurde. Ihr EA muss so kodiert sein, dass er sich an unterschiedliche Kontraktspezifikationen und Brokerbedingungen anpassen kann.


