Diskussion zum Artikel "Welche Überprüfungen der Handelsroboter vor der Veröffentlichung in Market bestehen soll" - Seite 25
als Option, um zu lesen, was dort steht. Ehrlich gesagt, ist das wirklich keine schlechte Option.
Schlagen Sie vor, eine Position zwangsweise zu schließen, wenn ein Stop-Out nahe ist?
Ich weiß nicht, versuch's.
Ich muss nicht...
Hallo, ich habe eine neue Strategie nur für Gold veröffentlicht, aber während des Selbsttests des Systems verwendet es EURUSD und gibt eine Fehlermeldung, die mein EA zum Scheitern bringt. Die Fehlermeldung lautet wie folgt:
test on EURUSD,H1 (netting) tester stopped because OnInit returns non-zero code 1 disconnected there are no trading operations
Außerdem wird in meinem EA eine Fehlermeldung angezeigt, wenn der Benutzer ein anderes Produkt als Xauusd oder Gold verwendet.
Dies ist der Mindestabstand zum Kurs , bei dem ein Stopp nicht gesetzt werden kann.
Wenn >=, dann erreichen wir den letzten Punkt dieses Abstands.
Hallo, ich habe meinen Roboter erstellt und wenn ich versuche, ihn hochzuladen, gibt er einen Fehler bei der Validierung eines Währungspaares, das ich nicht entwickelt habe, um Operationen auszuführen, nämlich den XAUUSD, wie entferne ich diesen aus dem Test?
Der Fehler folgt:
test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 77 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) disconnected there are no trading operations
Es wurde bereits hier in diesem Thema und in den Marktregeln erklärt, dass Sie Ihren EA in keiner Weise einschränken dürfen, nicht einmal auf ein bestimmtes Symbol oder einen bestimmten Zeitrahmen. Er muss in der Lage sein, mit allen Symbolen oder Zeitrahmen zu arbeiten, auch wenn er speziell für eine bestimmte Handelsumgebung entwickelt wurde. Ihr EA muss so kodiert sein, dass er sich an verschiedene Kontraktspezifikationen und Broker-Bedingungen anpassen kann, unabhängig davon.
Kann mir jemand helfen, diesen Fehler zu beheben?
Ändern Sie die Meldungen (Logs) in die englische Sprache: https: //www.mql5.com/pt/articles/385
Beschreibung, alle Meldungen und Namen der Eingabeparameter des MQL5-Programms sollten in Englisch sein. [ . . . ]
Was kann ich dafür das für den Test keine Daten zur Verfügung stehen?
Gibt es eine Möglichkeit den Test trotzdem zu bestehen?
test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 104 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) XAUUSD: no history data from 2023.02.01 00:00 to 2023.07.01 00:00 there are no trading operations