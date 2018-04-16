Warum ist Python beim maschinellen Lernen so in Mode? - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Jemandes Unsinn, ich habe keine Witze gemacht. Sie sind einfach nicht so gut durchdrungen wie die "Kritiker" des Wissenschaftlers.
Ich bin gut reingekommen. Er hat Zungen, die dafür verantwortlich sind, dass das Programm nicht funktioniert. Und lesen Sie die von mir zitierten Sätze. Das ist verzeihlich für einen Fünftklässler, aber nicht für einen so genannten Wissenschaftler.
Ich bin gut reingekommen. Er hat Zungen, die dafür verantwortlich sind, dass das Programm nicht funktioniert. Und lesen Sie die von mir zitierten Sätze. Das ist verzeihlich für einen Fünftklässler, aber nicht für einen so genannten Wissenschaftler.
Warum sind Sie so überrascht?
So sind die Zungen mancher Leute falsch, und sie funktionieren nicht so...
Meine Kenntnisse gehen gegen Null )) Ok, ich muss ein Paket finden, um FIR-Filterkoeffizienten zu berechnen. Und zwar nicht mit Windows-Methoden (lange Filter erscheinen), sondern mit Equiripple.
In Matlab verwende ich einfach ein solches Dienstprogramm, das einfach und bequem ist. Ich bezweifle, dass es so etwas in R gibt. Aber trotzdem, bitte suchen Sie danach, ich werde Sie in dem Artikel erwähnen ))
Und Sie können den Code schreiben, um jeden beliebigen Filter zu berechnen, indem Sie die Koeffizienten in die Datei schreiben, die dieses Dienstprogramm erzeugt. Es bleibt nur noch, den Teil für das Schreiben der Koeffizienten hinzuzufügen. Das wird schon seit langem gemacht, und ich werde es hier nicht zitieren, da es nicht sehr profitabel ist.
***
Nein, das werde ich nicht tun, das ist schwierig für mich, denn ich habe mich nie für Filter interessiert.
Wenn im Allgemeinen, bei der Suche nach Filtern ist es durchaus möglich, Schwierigkeiten, wie R ist ein Paket von Statistiken, und obwohl es Pakete mit Filtern, aber ich denke nicht auf dieser Ebene, auf dem Sie Argumentation.
Nein, das werde ich nicht, das ist schwierig für mich, denn ich habe mich nie für Filter interessiert.
Im Allgemeinen kann es schwierig sein, Filter zu finden, da R ein Statistikpaket ist, und obwohl es Pakete mit Filtern gibt, denke ich, dass sie nicht das Niveau haben, über das Sie sprechen.
Ja, ich suchte und suchte vor etwa einem Jahr und fand etwas, aber das Niveau... Fast alle Blumenkästen. Ich kann die Fenster selbst einbauen, das ist ganz einfach. Ich brauche eigentlich noch keine Statistiken.
Ich habe den Artikelhttps://habrahabr.ru/post/350042/ gelesen, coole Maschine und wieder bietet Google alle APIs und Entwicklungswerkzeuge in Pyton an. Aber warum, sie ist langsam, was nützt coole Hardware, wenn man eine langsame Sprache verwendet?
Ja, ich weiß, Bibliotheken sind in Pluszeichen geschrieben und sie sind schnell. Aber der Anwendercode ist sowieso in Python. Ich habe mich lange Zeit mit Python beschäftigt, vielleicht ist im Laufe der Jahre etwas Außergewöhnliches passiert, so dass es so populär wurde?
Wenn Sie etwas wissen, geben Sie es bekannt.
Alle Zweifel fallen weg, wenn eine praktische Aufgabe ansteht. Ich habe Ubuntu zweiten System in einem Tag, legte alle Pakete, schrieb Code in Python und bekam das Geld. Mit# Ich glaube, Sie verstehen alles. Für C++ gibt es Sierra Charts, und das ist auch gut so. Es kostet $24/Monat, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es heruntergeladen und mir sehnsüchtig die Beschreibung und Beispiele angesehen... Dann verging die Probezeit von zwei Wochen langsam. P.S. Zwei Wochen der Probezeit vergingen unbemerkt, weil ich weiterhin C# verwendete.
Alle Zweifel fallen weg, wenn die praktische Aufgabe ansteht. Ich installierte Ubuntu als zweites System an einem Tag, installierte alle Pakete, schrieb Code in Python und wurde bezahlt. Ich denke, mit # ist Ihnen alles klar. Für C++ gibt es Sierra Charts, und das ist auch gut so. Es kostet $24/Monat, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es heruntergeladen und mir sehnsüchtig die Beschreibung und Beispiele angesehen... Dann verging die Probezeit von zwei Wochen langsam. P.S. Zwei Wochen der Probezeit vergingen unbemerkt, weil ich weiter in C# schrieb.
Sie haben mit Python angefangen und mit Sharp aufgehört. Was ist die Schlussfolgerung?
Meine Kenntnisse gehen gegen Null )) Ok, ich muss ein Paket finden, um FIR-Filterkoeffizienten zu berechnen. Und zwar nicht mit Windows-Methoden (lange Filter erscheinen), sondern mit Equiripple.
In Matlab verwende ich einfach ein solches Dienstprogramm, das einfach und bequem ist. Ich bezweifle, dass es so etwas in R gibt. Aber trotzdem, bitte suchen Sie danach, ich werde Sie in dem Artikel erwähnen ))
Und Sie können den Code schreiben, um jeden beliebigen Filter zu berechnen, indem Sie die Koeffizienten in eine Datei schreiben, die dieses Dienstprogramm erzeugt. Es bleibt nur noch, den Teil für das Schreiben der Koeffizienten hinzuzufügen. Das wird schon seit langem gemacht, und ich werde es hier nicht zitieren, da es nicht sehr profitabel ist.
***
Nach vielen Ihrer Beiträge zu urteilen, verwenden Sie Matlab für viele Berechnungen. R kann direkt mit Matlab in einer Client-Server-Verbindung (Matlab) arbeiten. Das Paket
Matlabr Ich denke, es deckt alle Ihre Bedürfnisse ab.
Zu Python: Ab heute ist alles, was in Python steht, auch in P ausführbar und umgekehrt. Jedes hat seine Stärken und Schwächen, so dass es kein Problem ist, das Beste von jedem zu nehmen und es zusammen zu verwenden.
Viel Glück!
Nach vielen Ihrer Beiträge zu urteilen, verwenden Sie Matlab für viele Berechnungen. R kann direkt mit Matlab in einer Client-Server-Verbindung (Matlab) arbeiten. Das Paket
Ich denke, das Matlab-Paket deckt alle Ihre Bedürfnisse ab.
Zu Python: Ab heute ist alles, was in Python steht, auch in P ausführbar und umgekehrt. Jedes hat seine Stärken und Schwächen, so dass es kein Problem ist, das Beste von jedem zu nehmen und es zusammen zu verwenden.
Viel Glück!
Ich verstehe nicht, warum ich dieses Bündel brauche. Matlab deckt alle meine Bedürfnisse ab, aber es ist ein kostenpflichtiges Produkt (die Testversion zählt nicht), daher kann man seinen Code nicht in denselben Artikel einfügen und auch die Filterberechnung in Matlab nicht zeigen. Deshalb habe ich nach R gefragt.
Und mit Python werde ich mich an das erinnern, was ich einmal wusste. Ich habe Iron Pyton auf VS 2017 gesetzt, um zu sehen, was es ist.
Um zu sehen, was Python ist, muss es von der offiziellen Website installiert werden. Iron Python ist das nicht. Es ist eine Schöpfung von Microsoft. Sie wird von niemandem benötigt. Soweit ich weiß, ist es nicht mit Python-Paketen kompatibel.
https://www.python.org/downloads/ Welche Version würden Sie empfehlen? Ich stelle fest, dass die Versionsnummer oft nicht mit dem Veröffentlichungsdatum übereinstimmt. Verschiedene Sprachzweige?