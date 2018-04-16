Warum ist Python beim maschinellen Lernen so in Mode? - Seite 3
Aha, das tun wir. MS hat vor kurzem ein Deep-Learning-Toolkit für die Öffentlichkeit freigegeben. Aus irgendeinem Grund ist es bei den Profis )) Wie sie schreiben, war das Ziel, maximale Geschwindigkeit für die Sprach- und Bilderkennung zu erreichen.
https://github.com/Microsoft/CNTK
Ich habe eine andere Einstellung zu all dem. Das Wichtigste ist, dass wir in den Mainstream kommen. Wenn man anfängt, Entscheidungen zu treffen, bleibt man in der Auswahlphase stecken. Und wenn Sie im Mainstream sitzen, verstehen Sie wahrscheinlich nicht, was falsch ist. Nach der Aufnahme von R in Microsoft gibt es eine große Anzahl von Funktionen in R, die ich nicht einmal zu schätzen weiß, geschweige denn nutzen kann.
Wenn also Handel, dann R. Für die besonders Fortgeschrittenen: R + Python. Ich habe mehrere solcher Ratschläge gesehen.
Bei der Verwendung von R steht Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verfügung, die weit über die physischen Möglichkeiten einer einzelnen Person hinausgehen. Darüber hinaus handelt es sich um eine gut systematisierte Literatur auf unterschiedlichstem Niveau. Jede R-Funktion hat notwendigerweise einen Verweis auf den Autor des Algorithmus. All dies kann als Quellenbuch verwendet werden, ohne dass man googeln muss.
Ich habe einmal versucht, R zu lernen, und versucht, Implementierungen von digitalen Filtern und Wavelets zu finden. Vielleicht bin ich nicht gut im Suchen, aber das R-Repository ist ein unsystematisches Durcheinander, ein Mischmasch von Code. Es gibt keine Partitionierung, Sie suchen einfach nach Namen. Es sieht aus wie in einem Internet-Müllcontainer, in dem sich auch alles stapelt.
Irgendwo wird der Autor im Detail schreiben, was die Bibliothek tut, irgendwo blah-blah, um loszuwerden. Das ist der Eindruck, den ich damals hatte. Das war vor etwa einem Jahr.
Python ist:
Beachten Sie, dass im Gegensatz zu R die Integration von Python in Umgebungen wie Java und Net sehr real ist. Zum Beispiel gibt es IronPython for Net, in dem Sie Builds direkt in Python programmieren und trotzdem auf CLR-Ressourcen zugreifen können.
Sie sind nur nicht bewusst, R, viele Foren, perfekt gepflegt, hat eine riesige Menge an nützlicher Literatur für uns beide in Form von Büchern und Artikeln....
Singen Sie keine schönen Lieder über Unmengen von Unterlagen und so weiter und so fort. Es gibt nur sehr wenige Bücher über R. Nur Robert Kobakov hat sich in diesem Bereich bewährt. Und ein paar andere Autoren auch. Die Bücher selbst sind sehr spezifisch und es ist sehr schwer, R zu verstehen, wenn man sie liest.
Ich kenne nichts Vergleichbares in Python.
Worauf Sie bei Google achten sollten. Nehmen Sie Microsoft. Heute ist R Teil der Software von Microsoft.
Ach, kommen Sie. Wo ist dieser Teil vergraben? Hier öffne ich VS wählen Sie IronPython in nuget und schon in fünf Minuten kann ich in Net auf sie zu programmieren. Und wo kann ich R für Studio herunterladen?
Singen Sie uns keine schönen Lieder über den Umfang der Dokumentation usw. usw. Es gibt nur sehr wenige Bücher über R.
Ich habe Hunderte von Büchern in meinem Computer, von R-Lehrbüchern bis hin zu verschiedenen Bereichen der Statistik, die in R implementiert sind.
R ist eine riesige Statistikbibliothek und jede Funktion in R-Paketen enthält einen Verweis auf einen Algorithmus. Es handelt sich fast immer um offene Literatur.
Ich habe den Link schon oft angegeben, es gibt hier Hunderte von R-Büchern für sehr wenig Geld.
Heutzutage ist R der algorithmische Standard für Statistik und maschinelles Lernen im Besonderen.
Ich habe den Artikelhttps://habrahabr.ru/post/350042/ gelesen, coole Maschine und wieder bietet Google alle APIs und Entwicklungswerkzeuge in Pyton an. Aber warum, sie ist langsam, was nützt coole Hardware, wenn man eine langsame Sprache verwendet?
Ja, ich weiß, Bibliotheken sind in Pluszeichen geschrieben und sie sind schnell. Aber der Anwendercode ist sowieso in Python. Ich habe mich lange Zeit mit Python beschäftigt, vielleicht ist im Laufe der Jahre etwas Außergewöhnliches passiert, so dass es so populär wurde?
Wenn jemand etwas weiß, soll er es mitteilen.
weil Python^
1. eine Vielzahl von Bibliotheken, die sich damit befassen
2. schnelles Layout von Informationen zur Visualisierung
3. die Sprache ist nicht an das Betriebssystem gebunden
Ich deklariere Typen im Voraus, wie in C++, und verwende keine Krücken, wie in Python.
Ich habe einmal versucht, R zu lernen, und versucht, Implementierungen von digitalen Filtern und Wavelets zu finden. Vielleicht bin ich nicht gut im Suchen, aber das R-Repository ist eine Art unsystematisches Durcheinander, ein Mischmasch von Code. Es gibt keine Partitionierung, Sie suchen einfach nach Namen. Es sieht aus wie in einem Internet-Müllcontainer, in dem sich auch alles stapelt.
Irgendwo wird der Autor im Detail schreiben, was die Bibliothek tut, irgendwo blah-blah, um loszuwerden. Das ist der Eindruck, den ich damals hatte. Das war vor etwa einem Jahr.
Hier ist eine Rubrik von R
Hier ist eine Auswahl an Zeitreihen
Hier ist ein Link zum maschinellen Lernen.
Hier ist das R in Microsoft
Hier ist eine russische Auswahl.
Hier sind die Fragen.
Es gibt mehrere Pakete zu Wavelets, zum Beispiel Wavelets. Wenn Sie sie öffnen, finden Sie Links und in der Regel Bücher, die Ihnen erklären, wie Sie Wavelets auf den Handel anwenden können.
Ich habe eine ganze Sammlung, ich kann sie nicht sofort finden, ich schicke sie Ihnen, wenn ich sie finde.
R ist Mainstream, und wenn Sie etwas nicht finden, fragen Sie mich, meine R-Kenntnisse sind sehr begrenzt, aber offensichtlich besser als Ihre, ich werde Ihnen helfen.
Java (Scala) Standard für verteiltes maschinelles Lernen (Spark, MXNet, Hadoop).
R und Python bieten nur Verknüpfungsmodule zur Nutzung dieser Systeme, aber keine vollständige Unterstützung.
Aufwachen. Der erste Link in Yandex:https://tproger.ru/books/free-python-books/ Es gibt eine Menge Literatur (und sie ist grundlegend und von hoher Qualität). Nehmen Sie zum Beispiel das Buch "Learning Python" von Mark Lutz.
Ach, kommen Sie. Wo ist dieser Teil vergraben? Hier öffne ich VS wählen IronPython in nuget und in fünf Minuten kann ich Code in Net auf sie. Und wo kann ich R für Studio herunterladen?
Installiert IronPython, nur ist es nicht durch Nuget, sondern aus dem Installationsprogramm. Menü-Mittel-Get Tools & Components und das Installationsprogramm wird separat gestartet. Aber es sind die kleinen Dinge.
Ich werde versuchen, mir Python zu merken.