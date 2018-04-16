Warum ist Python beim maschinellen Lernen so in Mode? - Seite 7
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Für Python ist es besser, ein Notepad mit Plugins zu verwenden, Notepad++ ist gut für Windows. Oder installieren Sie PyCharm, es ist für sie angepasst, und es ist leichter als VS, ich benutze gedit auf Linux und PyCharm nur, wenn es ein komplexes Projekt ist
Für Python ist es besser, einige Notepad mit Plugins zu verwenden, für Windows Notepad++ ist nicht schlecht. oder installieren Sie PyCharm, es ist für sie angepasst, und es ist leichter als VS, auf Linux benutze ich gedit und nur, wenn das Projekt komplex ist, dann PyCharm
Ich habe bereits das Studio 2017. Ich habe zwar auch Code, aber irgendwie ist er nicht zu einem Arbeitsinstrument geworden.
Und was die Schwere des Studios betrifft, so ist sie es auch. Ich erinnere mich, dass ich vor etwa 10 Jahren ein ziemlich großes Roboterprojekt für MT4 in Sekunden in C# und Minuten in C++ kompilieren ließ. Und dann wurde es langsamer und langsamer. Jetzt verlangsamt sich die Kompilierung für Sharp keineswegs, die Pluspunkte sind sogar noch langsamer. Optimierung? ICH WEISS ES NICHT. Auch das Starten und Kompilieren von МТ5 dauert sehr lange. Aber der allgemeine Trend des heutigen Fortschritts ist Trägheit ))
Übrigens habe ich mich entschieden, Python 3.6.5 von python.org zu installieren, da ich Zweifel hatte, dass es sich um die MS-eigene Version handelt. Aber nein, siehe das Bild.
Ich habe bereits Studio 2017. Ich habe zwar auch Code, aber irgendwie ist er nicht zu einem Arbeitsinstrument geworden.
Und was die Schwere des Studios angeht: Ja, das ist es. Ich erinnere mich, dass ich vor etwa 10 Jahren ein ziemlich großes Roboterprojekt für MT4 in Sekunden in C# und Minuten in C++ kompilieren ließ. Und dann wurde es langsamer und langsamer. Jetzt verlangsamt sich die Kompilierung für Sharp keineswegs, die Pluspunkte sind sogar noch langsamer. Optimierung? ICH WEISS ES NICHT. Auch das Starten und Kompilieren von МТ5 dauert sehr lange. Kurz gesagt, der allgemeine Trend des heutigen Fortschritts ist Trägheit ))
Ich habe versucht, Anaconda von der offiziellen Website zu verwenden, und nach der Installation wird angeboten, VS Code zu installieren. Das wird offiziell empfohlen.
Aber der Combinator hat ihn beschimpft.
Ich habe nicht geschimpft. mit jemandem verwechselt?
über die Python-Entwicklungsumgebung pycharm ist genauso gut wie studio
Visual Studio Code. Leichter Editor mit Code-Hinweisen und Debugging-Funktionen. Das Plugin für Python muss installiert sein.
Man kann es auch so machen, aber für mich ist es einfacher, Notepad für kleine Projekte zu benutzen.
Ich habe nichts gesagt. Mit jemand anderem verwechselt?
über die Entwicklungsumgebung für Python pycharm ist genauso gut wie Studio
und in vielerlei Hinsicht noch besser.
Ich habe nicht geschimpft.
Über die Entwicklungsumgebung für Python pycharm ist so gut wie Studio
Ich bitte vielmals um Entschuldigung, ich bin wirklich verwirrt, das ist der, der geschrieben hat
Grigoriy Chaunin 2018.04.13 21:41 #49 DE
Sie müssen sich ansehen, was Python ist, indem Sie es von der offiziellen Website installieren. Iron Python ist das nicht. Es ist ein Imitat von Microsoft. Niemand braucht sie. Soweit ich weiß, ist es nicht mit Python-Paketen kompatibel.
und in vielerlei Hinsicht noch besser.
Was ist mit Spyder? Ich habe es nachgeschlagen: Editor + Konsole.