Hier ist eine Rubrik von R
Hier ist eine Auswahl an Zeitreihen
Hier ist ein Link zum maschinellen Lernen
Hier ist das R in Microsoft.
Hier ist eine Auswahl auf Russisch
Hier sind die Fragen.
Es gibt mehrere Pakete zu Wavelets, zum Beispiel Wavelets. Wenn Sie sie öffnen, finden Sie Links und in der Regel Bücher, die Ihnen erklären, wie Sie Wavelets auf den Handel anwenden können.
Ich hatte eine ganze Sammlung, ich kann sie nicht mehr finden, ich schicke sie Ihnen, wenn ich sie finde.
R ist Mainstream, wenn Sie etwas nicht finden können, fragen Sie, meine Kenntnisse von R sind sehr begrenzt, aber offensichtlich mehr als Ihre, ich werde Ihnen helfen.
Meine Kenntnisse gehen gegen Null )) Ok, ich muss ein Paket finden, um FIR-Filterkoeffizienten zu berechnen. Und zwar nicht mit Windowing-Methoden (man erhält lange Filter), sondern mit Equiripple.
In Matlab verwende ich nur ein solches Dienstprogramm, einfach und praktisch. Ich bezweifle, dass es so etwas in R gibt. Aber bitte suchen Sie trotzdem danach, ich werde Sie in dem Artikel erwähnen ))
Und Sie können den Code schreiben, um jeden beliebigen Filter zu berechnen, indem Sie die Koeffizienten in die Datei schreiben, die dieses Dienstprogramm erzeugt. Es bleibt nur noch, den Teil für das Schreiben der Koeffizienten hinzuzufügen. Das wird schon seit langem gemacht, und ich werde es hier nicht zitieren, weil es nicht sehr profitabel ist.
Java (Scala) ist der Standard für verteiltes maschinelles Lernen (Spark, MXNet, Hadoop).
R und Python bieten nur Verknüpfungsmodule zur Nutzung dieser Systeme, aber keine vollständige Unterstützung.
Ich habe mich gefragt, warum Google Python für seine Hardware gewählt hat und nicht Java, für das es im Android-Projekt so viel Arbeit gibt. Nehmen Sie zum Beispiel die beiden IDEs, von denen eine von Grund auf neu entwickelt wurde - Android Studio.
Übrigens, ich war gerade bei Stackoferflow, um eine Frage zu stellen. Es hat eine Stunde gedauert, und ich konnte keine Nachricht senden, weil die Absätze an der falschen Stelle waren oder so.
Schrecklich dummes Hilfsmittel, ich habe es nicht umsonst gemocht.
TensorFlow ist in C++ und nur die API ist in Python.
Spark kann auch Python-Code ausführen.
Ich habe mich nie über die Frage nach dem Zweig gewundert, aber für mich ist die Antwort vollständig in dem Hubs-Artikel - Python, Delphi und C++ mit den Augen eines Wissenschaftlers / Habrahabr
Es war auch interessant, die Kommentare zu diesem Artikel zu lesen.
Ich habe es gelesen, es ist seltsam, dass so ein Unsinn auf hubrahabr veröffentlicht wurde. Ich schätze, der angesehene Rashid hat beschlossen, sich darüber lustig zu machen ))) Im Allgemeinen erinnerte es mich ein wenig an absurde Argumente auf diesem Forum über Schaden von OOP ))
Ein paar dumme Aussagen des sogenannten "Wissenschaftlers":
Sie haben keine Garantie, dass die Protokolldatei gespeichert wird, weil das Betriebssystem abstürzt. (von mir - es ist sein Programm, das irgendwie das Betriebssystem zum Absturz bringt!!!)
Die Magie des Interpreters hilft dem guten Python, zu sehen, wie viel Speicher meine Zahl benötigt, und genau so viel zuzuweisen, wie sie braucht.
Zumindest Windows-Code kann in einen Speicherbereich mit OS-Code gelangen und diesen zum Absturz bringen.
Aber intuitiver "naiver" Python-Code funktioniert fast immer wie erwartet. Ähnlicher Code in Pascal funktioniert nicht immer korrekt. Nun, naiver C-Code lässt sich ohne besondere Kenntnisse zu fast 100 % nicht kompilieren.
Sie haben dort genug Kummer gehabt, um einen Artikel zu schreiben :)
Sie sind Märtyrer der Wissenschaft)) werden sie mit falschen Zungen geführt.
Ich habe es gelesen, es ist seltsam, dass so ein Unsinn auf hubra veröffentlicht wurde. Ich schätze, der angesehene Rashid hat beschlossen, sich darüber lustig zu machen )). Im Allgemeinen erinnerte mich das an absurde Argumente in diesem Forum über den Schaden von OOP).
Jemandes Unsinn, ich habe nicht gescherzt. Sie haben es einfach nicht verstanden, ebenso wenig wie die "Kritiker" des Wissenschaftlers.