Warum ist Python beim maschinellen Lernen so in Mode? - Seite 6

Neuer Kommentar
 
Alexey Volchanskiy:

Welche Version würden Sie empfehlen?

Es macht nur Sinn, weiter zu gehen, wenn es spezielle Anforderungen gibt - die letzte Version, die jetzt 3.6.5 ist.

 
Kombinator:

die dritte natürlich.

3.6.5 - das Neueste vom 28.03.2018 ?

[Gelöscht]  
Alexey Volchanskiy:

https://www.python.org/downloads/ Welche Version würden Sie empfehlen? Ich stelle fest, dass die Versionsnummer oft nicht mit dem Veröffentlichungsdatum übereinstimmt. Verschiedene Zweige der Sprache?

Setzen Sie einfach eine Python-Erweiterung für VS. Dort gibt es eine 3.6-Version, Sie können dort auch anaconda einfügen (ich weiß nicht, warum VS es braucht).

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

Установка поддержки Python
Установка поддержки Python
  • 2018.02.15
  • kraigb
  • docs.microsoft.com
Подробные инструкции по установке средств Python для Visual Studio (PTVS) в Visual Studio 2017, 2015, 2013, 2012 и 2010, включая параметры и расположения установки.
 
Maxim Dmitrievsky:

Setzen Sie einfach ein Python-Add-on für VS. Es gibt eine 3.6 Version, Sie können dort auch anaconda einfügen (bin mir nicht sicher, warum VS es braucht)

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

Auf VS habe ich das Pyton-Paket aus dem Installer, wie Sie den Link vorgeschrieben haben, gibt es ein Pyton und Iron Pyton-Paket, aber combinator verflucht es aus. Ich habe 3.6.5 von der offiziellen Seite heruntergeladen und auch Anaconda, ich erinnere mich daran. Ich werde es auch sagen. Soweit ich weiß, hat Anaconda viele verschiedene Pakete.

Das letzte Mal habe ich vor etwa 10 Jahren mit Pyton gearbeitet, und seither hat sich alles verändert), ich werde es nach und nach studieren.

Im Studio ist die Einstellung wie folgt

Aviva

[Gelöscht]  
Alexey Volchanskiy:

Auf VS habe ich das Pyton-Paket aus dem Installer, wie Sie Link sagt, gibt es ein Pyton und Iron Pyton-Paket, aber combinator verflucht es aus. Ich habe 3.6.5 von der offiziellen Seite heruntergeladen und Anaconda auch, ich erinnere mich daran. Ich werde es auch sagen. Soweit ich weiß, hat Anaconda viele verschiedene Pakete.

Das letzte Mal habe ich vor etwa 10 Jahren mit Pyton gearbeitet, und seither hat sich alles verändert), ich werde es nach und nach studieren.

Im Studio ist es folgendermaßen aufgebaut


und die Filter sind übrigens in der SciPy-Lib.

Ich weiß es nicht, ich verstehe sie nicht :) gib mir einfach den Artikel :))

http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html

FIR filter — SciPy Cookbook documentation
  • scipy-cookbook.readthedocs.io
The final plots shows the original signal (thin blue line), the filtered signal (shifted by the appropriate phase delay to align with the original signal; thin red line), and the "good" part of the filtered signal (heavy green line). The "good part" is the part of the signal that is not affected by the initial conditions.
[Gelöscht]  

Hier ist eine weitere Liste von fs

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

Signal processing (scipy.signal) — SciPy v1.0.0 Reference Guide
  • docs.scipy.org
Filtering¶ Filter design¶ Lower-level filter design functions: Matlab-style IIR filter design¶ Continuous-Time Linear Systems¶ Discrete-Time Linear Systems¶ LTI Representations¶ Waveforms¶ Window functions¶
 
Alexey Volchanskiy:

https://www.python.org/downloads/ Welche Version würden Sie empfehlen? Ich stelle fest, dass die Versionsnummer oft nicht mit dem Veröffentlichungsdatum übereinstimmt. Verschiedene Sprachzweige?

Verwenden Sie die dritte.

 
Alexey Volchanskiy:

Auf VS habe ich das Pyton-Paket aus dem Installer, wie Sie Link sagt, gibt es ein Pyton und Iron Pyton-Paket, aber combinator verflucht es aus. Ich habe 3.6.5 von der offiziellen Seite heruntergeladen und Anaconda auch, ich erinnere mich daran. Ich werde es auch sagen. Soweit ich weiß, hat Anaconda viele verschiedene Pakete.

Das letzte Mal habe ich vor etwa 10 Jahren mit Pyton gearbeitet, und seither hat sich alles verändert), ich werde es nach und nach studieren.

Im Studio ist es folgendermaßen aufgebaut


Für Python ist es besser, Notepad++ für Windows zu verwenden. Oder Sie können PyCharm verwenden und es ist einfacher als VS. Auf Linux verwende ich gedit und PyCharm, wenn es ein komplexes Projekt ist.

 
3.6
 
Alexey Volchanskiy:

Auf VS habe ich das Pyton-Paket aus dem Installer, wie Sie Link sagt, gibt es ein Pyton und Iron Pyton-Paket, aber combinator verflucht es aus. Ich habe 3.6.5 von der offiziellen Seite heruntergeladen und Anaconda auch, ich erinnere mich daran. Ich werde es auch sagen. Soweit ich weiß, hat Anaconda viele verschiedene Pakete.

Das letzte Mal habe ich vor etwa 10 Jahren mit Pyton gearbeitet, und seither hat sich alles verändert), ich werde es nach und nach studieren.

Im Studio ist die Einstellung wie folgt


Anokonda ist eine gute Sache. Viele vorinstallierte Pakete. Das erspart Ihnen die Mühe, mit einigen der Pakete in Windows herumzubasteln. Kann mit VS verwendet werden.
123456789
Neuer Kommentar