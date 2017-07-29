Naive Strategien für Anfänger. - Seite 16
Maxim, Sie haben ein gutes Argument, denn aus persönlicher Erfahrung als praktizierender Händler ist das ein guter Rat. Das ist wertvoll, nicht wahr, Nowi? Ich kann für mich selbst sagen, dass das Einzige, was mir hilft, M1 und der manuelle Handel ist).
Ich weiß nicht, was beim manuellen Handel zu tun ist, aber es kann einfacher und schneller sein, sich beim manuellen Handel neu auszurichten. Wenn Sie die Strategie nicht backtesten und kurz auf dem realen Konto testen - das ist gefährlich :)
Absolut richtig, einfacher und schneller. Ich habe vom Signal bis zum Trigger bis zur Eingabe in der Regel 5 Minuten, so dass alles ganz gemessen wird )) Auf der anderen Seite, wenn ich die ganze Zeit an Monitoren sitze, gibt es viele interessante Dinge in den Charts))
Natürlich ist es gut und profitabel mit manuellen Trades, aber die tägliche stundenlange Meditation vor dem Monitor. Jetzt arbeite ich nur noch manchmal, je nach Lust und Laune.
Für mich ist der Forex-Markt seit langem ein Swing-Markt, daher ist es realistisch, sich anzupassen. Das Gute an М1 ist, dass es fast keinen Einfluss von offensichtlichen Manipulationen gibt - reiner Zufall )) Natürlich gibt es Manipulationen, aber wir sind bereits in gewisser Weise in deren Richtung unterwegs. Wahrscheinlich wird es für Sie einfacher sein, Strategien auch auf kleine TF anzuwenden - sie werden länger leben))
Jetzt ergibt alles einen Sinn.
Die Hände sind natürlich gut und gewinnbringend, aber die täglichen Stunden der Meditation vor dem Bildschirm sind... müde. Jetzt arbeite ich nur noch gelegentlich, je nach Lust und Laune.Aber M1-Strategien haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 3-4 Monaten, und dann müssen sie geändert und angepasst werden. Wenn wir anfangen, die Zeichnungen zu analysieren, werden wir sehen, wie sie sich entwickeln und wie sie funktionieren.
Fünf Tage in der Woche sind natürlich zu viel, ich habe früher so viel im Büro gearbeitet). Was bringt es, in den Handel einzusteigen, wenn man mehr arbeiten muss als im Büro?), aber zwei oder drei Tage pro Woche sind genug! ))
Indikatorstrategien ja, aber ich verwende keine Indizes. Impuls, Korrektur, Niveau - sie ändern sich nicht))
Sie werden sich nie ändern, das ist der ewig funktionierende TS in jedem Markt.
Wenn Sie mit den Händen arbeiten, sind Indikatoren nicht erforderlich. Wenn Sie nur den MA zeichnen, zeichnen Sie ihn, um die Wahrnehmung zu erleichtern.
Aber ein automatisches Gerät kommt nicht ohne Indikatoren aus. Sie braucht die Informationen in einer verdaulichen Form.
Aber ein Automat kommt nicht ohne Indikatoren aus. Sie braucht Informationen in verdaulicher Form.
Fällt er übrigens unter die Definition des Begriffs "Indikator"?
Es ist eher eine Bedingung.) Aber hier.
x ist bereits ein Indikator. Momentum genannt wird)).