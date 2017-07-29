Naive Strategien für Anfänger. - Seite 19
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wenn Sie mit zwei MAs erfolgreich Geld verdient haben, dann ist an dieser Strategie wirklich nichts mehr naiv. Aber dennoch sind es die Anfänger, die es lieben.
Ich weiß nicht, ob ich es von der Liste der "Naiven" streichen soll oder nicht...
Aus einem Interview mit Ed Seicott:
- Wie hat sich Ihr Handelsprogramm in der Praxis bewährt?
- Das Programm hat hervorragend funktioniert. Das Problem war das Management, das nicht widerstehen konnte, die Signale des Systems zu manipulieren. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass das Programm einmal ein Signal zum Kauf von Zucker gab, der damals 5 Cent kostete. Die Chefs entschieden, dass der Markt bereits überkauft war und ignorierten das Signal. Als der Markt weiter anstieg, wurde eine neue Entscheidung getroffen, beim ersten 20-Punkte-Pullback zu kaufen [100 Punkte entsprechen 1 Cent]. Der Pullback blieb jedoch aus, und die Entscheidung wurde bei der ersten 30-Punkte-Reaktion auf Kauf geändert. Aber der Markt stieg hartnäckig an, ohne dass es zu einem nennenswerten Pullback kam, und die Bosse änderten das Pullback-Level auf 50 und dann 100 Pips. Als der Zucker schließlich bei etwa 9 Cent lag, wurde entschieden, dass der Markt bullisch war und es daher besser war, zu kaufen, bevor die Preise noch viel höher stiegen. Und auf diesem Niveau haben wir Long-Positionen in verwalteten Konten eröffnet.
Wie Sie sich denken können, erreichte der Markt bald seinen Höhepunkt. Die Geschäftsleitung hat ihren Fehler noch verschlimmert, indem sie auch das Verkaufssignal ignoriert hat - und auch das hätte sehr profitabel sein können.
Infolge all dieser Eingriffe ging das profitabelste Geschäft des Jahres schließlich verloren. Dies führte dazu, dass viele Kunden statt der theoretischen 60 % Jahreseinkommen einen Verlust hinnehmen mussten. Letztlich war dieses willkürliche Verhalten einer der Hauptgründe, warum ich gegangen bin.
...
- Was war Ihr erstes Handelssystem?
- Mein erstes System war eine der Doncian'schen Varianten der gleitenden Durchschnitte. Hier habe ich eine Methode der exponentiellen Mittelwertbildung angewandt, die die Berechnungen vereinfacht und im Laufe der Zeit die Auswirkungen von Berechnungsfehlern praktisch eliminiert. Das war zu dieser Zeit sehr neu.
- Aus dem, was ich über das erste System gesagt habe, folgt, dass es danach noch weitere gab. Wie stellen Sie fest, dass das System geändert werden muss?
- Die Systeme müssen nicht geändert werden. Der Trick besteht darin, ein System zu entwickeln, mit dem Sie als Händler kompatibel sind.
Д. D. Schwager Magier austauschen.
Aus einem Interview mit Ed Seykota:
- Wie hat sich Ihr Handelsprogramm in der Praxis bewährt?
- Das Programm funktionierte perfekt. Das Problem war das Management, das nicht widerstehen konnte, die Signale des Systems zu manipulieren. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass das Programm einmal ein Signal zum Kauf von Zucker gab, der damals 5 Cent kostete. Die Chefs entschieden, dass der Markt bereits überkauft war und ignorierten das Signal. Als der Markt weiter anstieg, wurde eine neue Entscheidung getroffen, beim ersten 20-Punkte-Pullback zu kaufen [100 Punkte entsprechen 1 Cent]. Der Pullback blieb jedoch aus, und die Entscheidung wurde bei der ersten 30-Punkte-Reaktion auf Kauf geändert. Aber der Markt stieg hartnäckig an, ohne dass es zu einem nennenswerten Pullback kam, und die Bosse änderten das Pullback-Level auf 50 und dann 100 Pips. Als der Zucker schließlich bei etwa 9 Cent lag, wurde entschieden, dass der Markt bullisch war und es daher besser war, zu kaufen, bevor die Preise noch viel höher stiegen. Und auf diesem Niveau haben wir Long-Positionen in verwalteten Konten eröffnet.
Wie Sie sich denken können, erreichte der Markt bald seinen Höhepunkt. Die Geschäftsleitung hat ihren Fehler noch verschlimmert, indem sie auch das Verkaufssignal ignoriert hat - und auch das hätte sehr profitabel sein können.
Infolge all dieser Eingriffe ging das profitabelste Geschäft des Jahres schließlich verloren. Dies führte dazu, dass viele Kunden statt der theoretischen 60 % Jahreseinkommen einen Verlust hinnehmen mussten. Letztlich war dieses willkürliche Verhalten einer der Hauptgründe, warum ich gegangen bin.
...
- Was war Ihr erstes Handelssystem?
- Mein erstes System war eine der Doncian'schen Varianten der gleitenden Durchschnitte. Hier habe ich eine Methode der exponentiellen Mittelwertbildung angewandt, die die Berechnungen vereinfacht und im Laufe der Zeit die Auswirkungen von Berechnungsfehlern praktisch eliminiert. Das war zu dieser Zeit sehr neu.
- Aus dem, was ich über das erste System gesagt habe, folgt, dass es danach noch weitere gab. Wie stellen Sie fest, dass das System geändert werden muss?
- Die Systeme müssen nicht geändert werden. Der Trick besteht darin, ein System zu entwickeln, mit dem Sie als Händler kompatibel sind.
Д. D. Schwager Magier austauschen.
Sehr interessant und aufschlussreich. Ich danke Ihnen für das Beispiel.
Meine Schlussfolgerung:
1. Menschen automatisieren ihre Entscheidungen und geraten dann in Konflikt mit der Software, die sie ausführt. Gesetz der Psychologie.
2. Was den Durchschnitt anbelangt, so ist er nicht naiv, sondern per se bewusst. Naiv ist nur das Vertrauen der Anfänger in ihre Vorbereitung und ihr Verständnis für das, was vor sich geht. Ihre törichte Entschlossenheit, Entscheidungen zu treffen, ihre überhebliche Wahrnehmung des Marktes und ihre arrogante Inkompetenz.
Sie brauchen Hilfe, um sich selbst zu erkennen, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Illusionen in der Praxis konsequent zu enttäuschen, damit sie schneller wachsen können.
Sehr interessant und aufschlussreich. Ich danke Ihnen für das Beispiel.
Meine Schlussfolgerung:
1. Menschen automatisieren ihre Entscheidungen und geraten dann in Konflikt mit dem Programm, das sie ausführt. Gesetz der Psychologie.
2. Was den Durchschnitt betrifft: Es ist nicht naiv, einfach, aber bewusst zu sein, an und für sich. Was naiv ist, ist das Vertrauen der Neuankömmlinge in ihre Vorbereitung und ihr Verständnis für das Geschehen. Ihre törichte Entschlossenheit, Entscheidungen zu treffen, ihre überhebliche Wahrnehmung des Marktes und ihre arrogante Inkompetenz.
Sie brauchen Hilfe, um sich selbst zu erkennen, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, in der Praxis immer wieder von ihren Illusionen enttäuscht zu werden, damit sie schneller wachsen können.
Goldene Worte! +1000 000 000
Neulinge brauchen Psychologie, aber es ist nicht einfach, mit Neulingen zu arbeiten, manche sind einfach tollwütig. Wir können unsere Kräfte bündeln, ich werde die Psychologie der Neuankömmlinge aufarbeiten, und Sie programmieren.
Ich habe mit dem Rutschen angefangen. Viele Menschen haben mit ihnen angefangen. Ich denke, wenn ich es jemals schaffe, MAs zu verwenden, wird dies die beste Handelslösung sein.
Eine naive Strategie mit einem tatsächlich geschriebenen Indikator.
Wenn der Tagesschlusskurs (grüne Linie) den Tag über dem Hoch (blaue Linie) beendet, wird am nächsten Tag, wenn der Kurs über dem Hoch liegt, verkauft.
Wenn der Tagesschlusskurs (grüne Linie) am Ende des Tages unter dem Tiefstkurs (rote Linie) liegt, wird am nächsten Tag, wenn der Kurs unter dem Tiefstkurs liegt, gekauft.
Dies ist eine sehr naive Strategie:
Eine naive Strategie mit einem tatsächlich geschriebenen Indikator.
Wenn der Tagesschlusskurs (grüne Linie) den Tag über dem Hoch (blaue Linie) beendet, wird am nächsten Tag, wenn der Kurs über dem Hoch liegt, verkauft.
Wenn der Tagesschlusskurs (grüne Linie) am Ende des Tages unter dem Tiefstkurs (rote Linie) liegt, wird am nächsten Tag, wenn der Kurs unter dem Tiefstkurs liegt, gekauft.
Das ist eine sehr naive Strategie:
Eine naive Strategie mit einem tatsächlich geschriebenen Indikator.
Wenn der Tagesschlusskurs (grüne Linie) den Tag über dem Hoch (blaue Linie) beendet, wird am nächsten Tag, wenn der Kurs über dem Hoch liegt, verkauft.
Wenn der Tagesschlusskurs (grüne Linie) am Ende des Tages unter dem Tiefstkurs (rote Linie) liegt, wird am nächsten Tag, wenn der Kurs unter dem Tiefstkurs liegt, gekauft.
Das ist eine sehr naive Strategie:
Ja, aber von Paaren, mit denen EUR notiert wird, z. B. EURAUD und AUDUSD.
Ist die Idee zu dieser Strategie von Ihnen?
Ich weiß nicht, ob jemand vor mir eine solche Idee gepostet hat - ich entschuldige mich, dass ich sie nicht gelesen habe und mich daher nicht als Plagiator betrachte.