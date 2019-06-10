"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 42
Steck ihm ein Kabel in den Kopf :))
Das römische Profil ist ein Rückschritt in die Vergangenheit, es funktioniert nicht.
Die Farbe, ja, muss geändert werden, Analogien mit Shampoos werden unvermeidlich sein (Schwarzkopf)
Das römische Profil ist ein Rückschritt in die Vergangenheit, es funktioniert nicht.
Ja, haben Sie das Neuroshell-Logo gesehen? Es scheint sich auf die Seidenäffchen zu beziehen.
Im Allgemeinen ist ein Roboterkopf in einem Logo gut, d.h. er kann zu einer allgemeinen Stilisierung entwickelt werden.
Bären - eine Variante, bei der der Kopf oder die Buchstaben (Teil des Wortes) aus der Struktur des neuronalen Netzes gebildet werden. als ob sie daraus gezogen würden.
und es ist eine gute Idee, mit dem Begriff der Technik herumzuspielen.
Integration:)
Zur Wiederholung)
Ein Roboter in römischer Bauweise mit einem Nagel auf der Stirn und einer Feder auf dem Hinterkopf, die den Namen des Projekts bildet. Mit einem Namensschild von ENGINEER-integrator.
Ich werde darüber nachdenken müssen.
Und es ist keine schlechte Idee, die Vorstellung eines Ingenieurs zu übertreffen.
Helm auf dem Kopf :)
:o)