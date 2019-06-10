"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 41
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
?
Vielleicht anstelle eines abgetrennten Kopfes eine Art stilisierter Bot-Kopf?
Und der Ton des Kopfes ist heller, er ist ein bisschen düster.
Du könntest "Ich bin ein Roboter" kopieren).
Das ist richtig, das ist großartig.
ZY In "I Robot" ist die Schnauze nicht phorogynistisch (das bin ich, der nicht nachdenkt), eine ausgewachsene Figur sieht dort gut aus, aber eine Schnauze ist Quatsch.
Vielleicht anstelle eines abgetrennten Kopfes eine Art Stilisierung des Kopfes des Bots?
Und der Ton des Kopfes ist heller, er ist ein bisschen düster.
Du könntest "Ich bin ein Roboter" kopieren).
Wir könnten die Ausführung ändern. Wir könnten etwas Blut hinzufügen.
Wir werden die Idee ausarbeiten müssen. Für ein Projekt mit einem neuronalen Netz ist der Kopf die beste Lösung. Wir müssen auch einen Hauch von Integration hinzufügen. Da methaquotes sich gerne kurz fasst und auf die Zuteilung von Pixeln achtet, sollte alles auf ein Minimum beschränkt werden.
Bis jetzt habe ich keine anderen Ideen.
Die Ausführung kann geändert werden. Wir könnten etwas Blut hinzufügen.
Lassen Sie uns die Idee aus dem Weg räumen. Für ein Projekt mit einem neuronalen Netz ist der Kopf die beste Lösung. Wir sollten auch einen Hauch von Integration hinzufügen. Da methaquotes sich gerne kurz fasst und auf die Zuteilung von Pixeln achtet, sollte alles auf ein Minimum beschränkt werden.
Bis jetzt habe ich keine anderen Ideen.
Wir sollten auch einen Hauch von Integration hinzufügen.
Oh ja, das ist großartig.
ZS In "I Robot" ist die Schnauze nicht phorogyn (da bin ich unreflektiert), eine ausgewachsene Figur sieht da gut aus, aber eine Schnauze ist Quatsch.
Drähte im Kopf :)))
)))
Zeigen Sie die Hechte.
Ich bin noch nicht geritten. Am Nachmittag, wenn ich gehe, hat sich das Wetter geändert, so denke ich.
Es ist nicht die Akhtuba oder die Wolga, also gibt es wahrscheinlich nichts, womit man prahlen könnte.