"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 41

Neuer Kommentar
 
Mischek:

?

Vielleicht anstelle eines abgetrennten Kopfes eine Art stilisierter Bot-Kopf?

Und der Ton des Kopfes ist heller, er ist ein bisschen düster.

Du könntest "Ich bin ein Roboter" kopieren).

 
 
joo:


Das ist richtig, das ist großartig.

ZY In "I Robot" ist die Schnauze nicht phorogynistisch (das bin ich, der nicht nachdenkt), eine ausgewachsene Figur sieht dort gut aus, aber eine Schnauze ist Quatsch.

 
Urain:

Vielleicht anstelle eines abgetrennten Kopfes eine Art Stilisierung des Kopfes des Bots?

Und der Ton des Kopfes ist heller, er ist ein bisschen düster.

Du könntest "Ich bin ein Roboter" kopieren).

Wir könnten die Ausführung ändern. Wir könnten etwas Blut hinzufügen.

Wir werden die Idee ausarbeiten müssen. Für ein Projekt mit einem neuronalen Netz ist der Kopf die beste Lösung. Wir müssen auch einen Hauch von Integration hinzufügen. Da methaquotes sich gerne kurz fasst und auf die Zuteilung von Pixeln achtet, sollte alles auf ein Minimum beschränkt werden.

Bis jetzt habe ich keine anderen Ideen.

 
joo:
Haben Sie es selbst gemacht oder haben Sie es von irgendwo anders abgekupfert?
 
Mischek:

Die Ausführung kann geändert werden. Wir könnten etwas Blut hinzufügen.

Lassen Sie uns die Idee aus dem Weg räumen. Für ein Projekt mit einem neuronalen Netz ist der Kopf die beste Lösung. Wir sollten auch einen Hauch von Integration hinzufügen. Da methaquotes sich gerne kurz fasst und auf die Zuteilung von Pixeln achtet, sollte alles auf ein Minimum beschränkt werden.

Bis jetzt habe ich keine anderen Ideen.

Im Grunde geht es in die richtige Richtung, nur nehmen Sie ein römisches (weidenartiges) Profil und einen helleren Ton.
 
Mischek:

Wir sollten auch einen Hauch von Integration hinzufügen.

Drähte im Kopf :))
 
Urain:

Oh ja, das ist großartig.

ZS In "I Robot" ist die Schnauze nicht phorogyn (da bin ich unreflektiert), eine ausgewachsene Figur sieht da gut aus, aber eine Schnauze ist Quatsch.

Das reicht nicht aus. Andrei hatte die Idee eines Roboters, der an einer Blume schnüffelt. Eine sehr schöne Idee. Aber auch das wird nicht funktionieren. Sie werden uns nicht so viele Pixel geben. Man kann sie nicht um Schnee im Winter bitten.)
 
TheXpert:
Drähte im Kopf :)))

)))

Zeigen Sie die Hechte.

 
Mischek:

Ich bin noch nicht geritten. Am Nachmittag, wenn ich gehe, hat sich das Wetter geändert, so denke ich.

Es ist nicht die Akhtuba oder die Wolga, also gibt es wahrscheinlich nichts, womit man prahlen könnte.

1...343536373839404142434445464748...100
Neuer Kommentar