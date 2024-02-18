Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 133
bereits ausprobiert
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Eigenheiten von mql5, Tipps und Tricks
Nikolai Semko, 2019.04.03 22:33
Ja, danke, Alexey. Ich hatte diese Funktion vergessen. Ich habe es schon einmal gesehen, aber nie benutzt.
Ich habe es ausprobiert. Irgendetwas läuft hier schief. Es wird gelöscht, dann wird es gelöscht, aber nach dem Löschen bleibt alles stehen.
Ich habe einfach eine Codezeile in die Funktion DrawSetup() vor der Berechnung des Indikators mit den folgenden Parametern eingefügt.
Der Indikator funktioniert einfach nicht mehr, und ich kann den Grund dafür immer noch nicht verstehen.
Ich stimme Ihnen absolut zu. Es ist einfach ein nutzloses Spielzeug.
Sie können auch versuchen, alle Griffe in einer Kette loszulassen, beginnend mit dem am tiefsten vergrabenen.
Nun, es funktioniert nicht. Oder wenn es doch funktioniert, werden einige Bremsen eingesetzt.
Wenn Sie die Zeile mitIndicatorRelease dokumentieren, funktioniert alles gut, aber ansonsten sind einige Bremsen angezogen und ich verstehe nicht, was passiert.
Nikolai Semko, 2019.04.04 01:00
Ich wollte die Leistung von Rekursion und Iteration vergleichen.
Es stellt sich heraus, dass die Rekursion mehr als doppelt so schnell ist...
Wahrscheinlich, weil der Stapel schneller ist...
Das ist eine erstaunliche Sache. Ich hatte den gegenteiligen Effekt erwartet. ))
Habt ihr eine bewährte und zuverlässige Lot-Berechnungsfunktion für MT5, ohne Stop-Loss?
Teilen...
Tester OnTesterInit failed. Optimization cannot be started.
Es ist fast unmöglich, die Ursache aus dieser Meldung zu verstehen, da es keinerlei Verweis auf das Terminalprotokoll gibt. Hier müssen Sie nach der Ursache suchen.
Hier ist ein Beispiel für einen solchen EA
Der Expert Advisor optimiert in einem Bereich, in dem Range nicht Null erreicht. Aber gleichzeitig scheitert die Optimierung.
Der Grund dafür ist, dass der Frame-Modus von Expert Advisors immer mit den in EX5 fest vorgegebenen Eingabeparametern gestartet wird. In diesem Fall führt der Frame-Modus zu einerDivision durch Null.
Wenn OnTesterDeinit aus dem Quellcode entfernt wird, läuft die Optimierung ohne Probleme.
Es wäre schön, wenn das TesterJournal in solchen Situationen einen Verweis auf das TerminalJournal hätte. Andernfalls ist es nicht immer möglich zu verstehen (Debug ist während der Optimierung nicht verfügbar), was vor sich geht.
Es kann vorkommen, dass EAs nicht in einem Diagramm starten.
Auf der linken Seite ist der übliche Cursor zu sehen, wenn Sie einen EA auf ein Diagramm ziehen. Auf der rechten Seite ist unser Koffer zu sehen.
Es werden keine Einträge im Protokoll vorgenommen. Im Allgemeinen ist der Balkencursor das einzige visuelle Erkennungsmerkmal für solche Diagramme.
Wenn Sie die tpl-Vorlage speichern, werden diese Diagramme durch eine einzelne Zeile gekennzeichnet
tester=1
Dies ist wahrscheinlich die einzige programmatische Möglichkeit, den Typ des Diagramms zu identifizieren. Es ist ein Rahmendiagramm.
Wenn Sie sich also vor dem automatisierten Handel schützen wollen, können Sie nur mit diesen Charts arbeiten.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Wanzen, Wanzen, Fragen
Nikolai Semko:
Synthetische Werkzeugformel gibt Fehler "Unbekannter Parsing-Fehler", wenn der Symbolname mit einem Punkt beginnt (oder einen Punkt enthält).
Slawa, 2019.04.19 06:08Wenn ein Zeichenname einen Punkt, einen Bindestrich oder etwas anderes enthält, das Sie nicht verstehen (wie wäre es mit "RTS-12.19"?), dann muss der Name von Apostrophen umgeben werden