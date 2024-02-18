Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 126
Einige Dateien (*.bat, etc.) werden von FileIsExists nicht erkannt, aber FileFindNext findet sie.
Vielleicht ist dies ein Fehler und keine Funktion? Haben Sie in der zuständigen Abteilung nachgefragt? Eine solche Frage habe ich nicht gesehen.
Außerdem können Sie keine Informationen in die *.bat-Datei schreiben, ich denke, das ist ein Sicherheitsproblem, und lassen Sie es nach allen Dateien suchen - das ist nützlich.
Was die ausführbaren Dateien betrifft, so dachte ich, das sei bekannt. Das ist kein Fehler. Und die Besonderheit ist, dass sie immer noch durch FileFindNext gesehen werden können.
Dies ist der Unterschied, der im Tester zwischen dem Ergebnis, das der Händler im OHLC-Modus erhalten muss, und dem Ergebnis, dass der Tester den EA anstelle des realistischen maximalen Spreads des Minimums pro Minutenbalken verschlüsselt, erzielt werden kann
Und zwei einfache amateurhafte Skripte, um dieses Problem zu lösen. Die erste wandelt das aktuelle Chart-Symbol in ein benutzerdefiniertes Symbol mit OHLC M1 mit maximalen Spreads auf jedem Balken anstelle der verfügbaren um, die zweite wandelt alle in der "Marktübersicht" ausgewählten Symbole um. Es funktioniert relativ schnell, ohne umständliche Bibliotheken und zusätzliche Funktionen (obwohl ich nicht garantieren kann, dass sie zu 100% korrekt sind). Vielleicht findet jemand anderes sie nützlich.
wandelt das aktuelle Diagrammsymbol in ein benutzerdefiniertes Symbol mit OHLC M1 mit maximalen statt verfügbaren Spreads für jeden Balken um
Nehmen wir an, dass sich der Spread innerhalb eines Balkens vergrößert hat, indem der Geldkurs nach unten getrieben wurde. Warum also sollte eine solche Spanne in einen Balken geschrieben werden?
Das passiert nur bei einem Rollover, und es kann wirklich passieren, wenn Ihr Auftrag kurz vor dem Stopp steht, und Sie sollten darauf vorbereitet sein. Wenn solche Ausschläge in den Kursen außerhalb des Rollover auftreten, sollten wir eher darüber nachdenken, die Quelle der Kurse zu ändern. Dies ist ein Tool für liquide Devisen, für nicht-liquide Devisen wären wahrscheinlich nur echte Ticks geeignet.
Und wenn Sie meinen, dass es bei solchen Kursen mit Spikes besser ist, sie zu filtern und den maximalen einminütigen Spread zu reduzieren, um beim Handel auf dem realen Konto eine volle Rendite zu erzielen, dann stimme ich Ihnen nicht ganz zu.
Du klingst wie eine Anfängerin...
Unter dem Spike kann alles sein. Die Spanne ist zum Beispiel doppelt so groß wie der Durchschnitt. Durch die Festlegung des maximalen Spreads haben Sie die Rentabilität vieler TS zunichte gemacht.
Die Aufgabe ist einfach formuliert: den Spread in Balken so einzustellen, dass der Test "auf Balken" dem "auf echten Ticks" am nächsten kommt. Das bedeutet, dass wir eine Chance geben sollten, zu einem Preis zu eröffnen, der nicht schlechter, aber auch nicht besser ist als die realen Preise.
Daher sollte das Modell des Testers "on bars" Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real machen. Und Sie, mit Ihrer maximalen Spanne, erlauben keine Eröffnung zu Preisen, die in der Realität waren.
ZS Der ganze Zoo hat sich an diesem Thema sattgesehen. Ich hätte diese Balken schon vor langer Zeit weggeworfen, da Sie Zugang zu benutzerdefinierten Zecken haben.
Wie ein Anfänger argumentieren...
Sie als Anfänger sind es, der davon ausgeht, dass in der realen Welt alles schlechter sein wird als im Testgerät, das so nah wie möglich an der Geschichte ist. Dies ist fast unvermeidlich und wird mit der Erfahrung gelernt. Genau so funktioniert mein Ansatz: Das Ergebnis ist etwas schlechter als das Ergebnis bei echten Ticks, aber nicht in dem Maße, dass es als unabhängiger systemzerstörender Faktor angesehen werden kann. Ich bin sicher, dass erfahrene Händler diesen Ansatz schätzen werden.