Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 137
Es scheint sich nicht um arithmetische Operationen zu handeln, denn es gibt keine, alle Werte werden in der Kompilierungsphase berechnet. Der Grund dafür ist das Vorhandensein einer Schleife mit einer unbekannten Anzahl von Iterationen (obwohl diese Iterationen im Durchschnitt weniger als zwei sind). Ihr Code wird also irgendwie durch eine bekannte Anzahl von rand()-Aufrufen optimiert
https://www.mql5.com/ru/forum/308881/page3#comment_11222192
Was haben Prozessorentwickler damit zu tun? Der Generator ist in Software implementiert.
Nein, natürlich nicht. Dieser Generator ist in Hardware implementiert. Diese Geschwindigkeit kann nicht durch Software erreicht werden - das ist offensichtlich.
Die Hardware implementiert einen RAND()-Generator, während rand() ein Pseudozufallsgenerator ist.
MathRand
Gibt eine pseudozufällige Ganzzahl im Bereich von 0 bis 32767 zurück.
Nun, eigentlich implementiert die Hardware einen RAND()-Generator, während rand() ein Pseudo-Zufallsgenerator ist, so steht es im HandbuchIch bin nicht sehr vertraut mit der Hardware, aber Sie werden wahrscheinlich enttäuscht sein - sie scheint nicht sehr schnell zu laufen, sie ist nur als Seed für Pseudozufallszahlen geeignet.
eindeutig - pseudo.
Der Zufallsmodus ist viel langsamer(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
Zufallsgenerator läuft viel langsamer(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
Nun, ja, Pseudo ist auch drin. Aber ich bin sicher - rand() ist programmatisch implementiert. Vielleicht kann einer der "älteren" Kameraden, die hier vorbeikommen, dies bestätigen.
Aber ich bin sicher - rand() ist programmatisch implementiert. Vielleicht kann einer der "älteren" Kameraden, die hier vorbeikommen, dies bestätigen.
Ja, vielleicht haben Sie Recht.
Diese Variante der rand16()-Funktion zur Erzeugung von Vor-Zufallszahlen arbeitet weniger als halb so langsam wie die Originalfunktion und erzeugt Zufallszahlen von 0 bis 65535.
d.h. weniger als 2 Nanosekunden.
Darüber hinaus ist das Klassenobjekt 16 Byte größer als das Objekt einer ähnlichen POD-Struktur. Das heißt, Arrays von Strukturen sind noch wirtschaftlicher.
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Was ist der Unterschied zwischen Symbol() und _Symbol
fxsaber, 2019.07.07 14:47
Wenn Symbol() innerhalb einer Klasse/Struktur ohne :: aufgerufen wird, kann es praktischer sein als eine vordefinierte Variable, da Sie eine schnelle Ersetzung vornehmen können, indem Sie eine Methode mit demselben Namen deklarieren.