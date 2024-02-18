Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 139
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Diese Option funktioniert nicht
Ich habe den Code korrigiert, jetzt ist alles in Ordnung.
Etwas, das Sie mit einem Fehler gepostet haben, da es sich überhaupt nicht kompilieren lässt.
Etwas, das Sie mit einem Fehler gepostet haben, da es sich überhaupt nicht kompilieren lässt.
Ja, das ist ein Tippfehler. Korrigiert.
Danke, es funktioniert. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die Leistung auswirkt.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Wanzen, Wanzen, Fragen
fxsaber, 2019.07.09 18:36
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Wanzen, Wanzen, Fragen
fxsaber, 2019.07.09 19:40
Freigabeversion läuft. Optimierung aktiviert.
Optimale statische Array-Größe durch Erfahrung gefunden
Für diejenigen, die dynamische Ressourcen verwenden (z. B. Kanvas), empfehle ich, das Füllen von Arrays auf folgende Weise zu beschleunigen
Ich habe die optimale Größe eines statischen Arrays durch Experimentieren herausgefunden.
Und wenn Sie es mitArrayFill aus mql5 vergleichen, wird es einen Geschwindigkeitsgewinn oder nicht?
Ich habe nicht das ganze Thema gelesen, vielleicht gibt es eine Antwort auf diese Frage, MT5 verhält sich nicht verständlich mit grafischen Objekten, das Terminal ist für einige Zeit geschlossen und die Objekte bleiben an irgendwelchen obskuren Punkten hängen. Wie geht man damit um? Das ist nicht schwer zu bewerkstelligen, wenn ein Diagrammfenster geöffnet ist. Ich persönlich füge einen Übergang zu OnDeinit in OnInit() hinzu, aber wenn das Fenster mit einem Lesezeichen versehen ist, löst das das Problem nicht. Vielleicht kann uns jemand sagen, wo wir den Entwicklern von MT5 unsere Vorschläge unterbreiten können.
.
Ich habe nicht das ganze Thema gelesen, vielleicht gibt es eine Antwort auf diese Frage, MT5 verhält sich nicht verständlich mit grafischen Objekten, das Terminal ist für einige Zeit geschlossen und die Objekte bleiben an irgendwelchen obskuren Punkten hängen. Wie geht man damit um? Das ist nicht schwer zu bewerkstelligen, wenn ein Diagrammfenster geöffnet ist. Ich persönlich füge einen Übergang zu OnDeinit in OnInit() hinzu, aber wenn das Fenster mit einem Lesezeichen versehen ist, löst das das Problem nicht. Vielleicht kann uns jemand sagen, wo wir den Entwicklern von MT5 unsere Vorschläge unterbreiten können.
.
Geben Sie genaue Daten an, die Sie reproduzieren wollen: z. B. eine Diagrammvorlage mit Objekten.
Ich vermute, dass die Objekte vom Indikator gezeichnet werden und dass der Indikator prev_calculated nicht korrekt verfolgt.
und wenn Sie es mitArrayFill aus mql5 vergleichen, wird es einen Geschwindigkeitsgewinn oder nicht?
Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird.
Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird.
Warum also ein eigenes Lisepad neu erfinden, wenn es bereits eine produktive Funktion gibt?