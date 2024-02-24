Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 796
ICH BIN A_K2. Nicht zu verwechseln mit jemand anderem! Und der Pseudo-Markov-Prozess wird sich zeigen, oh, wie er sich zeigen wird. Aber es gibt hier Leute, die cooler sind als ich. Warten mit dem Gral. An alle!
Gibt es eine Möglichkeit, die Protokolle von 2003 und früher einzusehen?
Als ich versehentlich die Geschichte von M1 heruntergeladen habe, war ich sehr erstaunt.
Weißt du, es ist wie im Himmel.
Und der Prozess scheint derselbe zu sein - für den Austausch...Natürlich fiel mir sofort ein, wohin das "von der Theorie zur Praxis" führte, verständlicherweise zum Zitat des 3.
Mikhail, ich verstehe, dass du den Markt von innen siehst, aber du hast einfach keine Ahnung vom Programmieren und kannst keinen Roboter bauen. Aber Sie wollen ja sozusagen allen zeigen, wie man Geld verdient. Oder? Haben Sie es als Freiberufler versucht?
Das ist absolut falsch. Mein Handelsroboter und meine Indikatoren sind alle von mir selbst entwickelt. Ich will nicht zeigen, wie man Geld verdient, aber ich kann Leute, die sich in einigen Punkten geirrt haben, nicht sehr ernst nehmen, also versuche ich sozusagen, ihnen zu helfen, den richtigen Weg zu finden. Ich bin Lehrer, aber das Unterrichten ist mir egal, denn ich habe einen wissbegierigen Geist und viele Dinge, die interessant sind. Ich bin ein neugieriger Geist, und das ist in vielerlei Hinsicht interessant. Aber wenn ich einen Mann sehe, der an seinen Ansatz glaubt und keine kritischen Fehler darin sieht, kann ich nicht weggehen.
Hmmm... Wozu brauchen Sie dann das Team von Algorithmen und Programmierern, das Sie aufbauen wollen?
Wenn das eine Statistik ist, haben Sie in diesem Jahr bereits Fortschritte gemacht. +0,01% ist kein schlechter Start. Wir alle wissen, wie man lehrt, aber wir wollen einfach nicht lernen.
Bravo!!! Gut gemacht, aber das ist etwas, was jeder hier schon gesehen hat, und zwar mehr als einmal. Und Sie wissen, was mich von allen anderen unterscheidet. Ich verstecke es nicht, im Gegensatz zu einigen, die überhaupt nichts vorweisen können. Ganz zu schweigen davon, dass ich seit dem 05.03.2018 eine Nuss geknackt habe und die sieht so aus
Nun... was sagen Sie jetzt? Interessant zu hören....
Ich kann sie nur loben). Ich wünsche Ihnen viel Glück. Es ist ehrlich.
Hmmm... Warum brauchen Sie dann ein Team von Algorithmen und Programmierern, die Sie erstellen wollen?
Programmierer werden in P benötigt, um keine Zeit zu verschwenden und schnell ein System mit einem beliebigen Paket zu erstellen und das Wesentliche des Ansatzes zu beweisen oder zu widerlegen.
Es gibt
Deshalb ist es kein echter.
Nach den gestrigen verbalen Auseinandersetzungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es mir auf einmal widerstrebt, meine Forschungen auf dem Gebiet der Regression öffentlich zu machen und vor allem Erfahrungen auszutauschen und Geheimnisse preiszugeben. Dies ist auf einige Personen zurückzuführen, die keinen Beitrag zur Entwicklung der Branche geleistet haben, aber in der Lage sind, Namen zu nennen, nur weil sie nicht verstehen können, worum es geht. Ich werde weiter auf einen Rückschritt hinarbeiten, aber nicht so schnell, wie ich es gerne hätte, denn ich werde viele Dinge selbst in die Hand nehmen müssen. Ich werde hier nur die Zwischen- und Endergebnisse veröffentlichen. Und bitten Sie um Hilfe. Nicht ohne dies. Wir sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig helfen soll.
Wenn Sie eines der R-Pakete im Bereich des maschinellen Lernens beherrschen und dieses Paket das flexibelste ist, und Sie einen unstillbaren Forschungsdrang verspüren und ein Endprodukt in Form eines spezifischen Algorithmus erhalten, der zu gut funktionierenden Regressionsmodellen führt, die durch wiederholte Tests bestätigt werden und Sie als Händler zufriedenstellen. Ich warte in meinem persönlichen Bereich auf Sie, und wir werden dort weitermachen.
Von Ihnen die Fähigkeit, schnell Code in R für Ihr gewähltes Paket zu schreiben. Von mir, um Erfahrungen und Einblicke in die Bildung eines Satzes von Prädiktoren, die Organisation des KI-Systems, sowie die Methode zur Auswahl des am besten geeigneten Modells für die Ausgabe einer wiederholten Optimierung von ein und derselben Trainingsdatei zu teilen. Als Nächstes der Berater und der Übergang zur Praxis, d. h. Knete verdienen, anstatt über die Theorie der Verteilung von Markov'schen oder nicht-Markov'schen Gesetzen von Theorien über Welteinkommen und Außerirdische zu schwatzen.
Stellen Sie sich die Frage "Warum sind Sie hier?". Das Recht auf die Existenz eines Gesetzes zu finden und zu beweisen, das nur Ihnen bekannt ist. Oder einfach nur, um Geld zu verdienen. Und nicht nur Teig und Baublicha. Wenn Sie zur ersten Kategorie gehören, sollten Sie gar nicht erst an meine Tür klopfen. Denn ich bin nur zum Schaufeln hier, und das sogar mit einem Haufen Tugriks. Vorzugsweise ein Betrag mit einer Eins und vielen Nullen.