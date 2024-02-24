Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 802
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Bei Punkt 1 kann ich davon ausgehen, dass die gemeinsamen Faktoren für die Prädiktoren fälschlicherweise als akzeptabel für verschiedene Instrumente gewählt wurden.
Bei Punkt 2 handelt es sich um einen Fehler bei Punkt 1.
Bei Punkt 3 wird höchstwahrscheinlich die Wellenstruktur nicht berücksichtigt.
Bei Punkt 1 kann ich vermuten, dass die für die verschiedenen Instrumente akzeptiertengemeinsamen Faktoren nicht korrekt als Prädiktoren ausgewählt wurden.
WasPunkt 2 betrifft, so ergibt sich dieser aus dem Fehler in Punkt 1.
Das glaube ich nicht, denn die Wahl der Prädiktoren ist eine Frage des Glücks. Die, die ich seit Jahren benutze, habe ich aus einer Auswahl von 200 Stück erhalten. Das ist eine Tatsache.
Bei Punkt 3 wird die Wellenstruktur wahrscheinlich nicht berücksichtigt.
Hier ist ein Diagramm des Prädiktors mit sd = 1%
Und hier ist das Diagramm mit sd=10%.
p.s. und geben Sie Ihre Privatadresse an...
Es ist mühsam, von Ihrer Jurte in Kolyoma dorthin zu gelangen.
Bei Punkt 1 kann ich davon ausgehen, dass diegemeinsamen Faktoren für die Prädiktoren fälschlicherweise als akzeptabel für verschiedene Instrumente gewählt wurden.
Punkt 2 ergibt sich aus dem Fehler in Punkt 1.
Das glaube ich nicht, denn die Auswahl der Prädiktoren ist weitgehend Glückssache. Die, die ich seit Jahren benutze, habe ich aus einer Auswahl von 200 Stück erhalten. Das ist eine Tatsache.
Zu Punkt 3: Die Wellenstruktur wird wahrscheinlich nicht berücksichtigt.
Hier ist ein Diagramm des Prädiktors mit sd = 1%
Und hier ist das Diagramm mit sd=10%.
Ohne einen zeitlichen Bezug zu dem/den Instrument(en) ist es schwierig, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen.
werden Sie kaum von Ihrer Jurte in Kolyma aus erreichen können.
hahahaahahah)))) LoL
hahahaahah))) LoL
auf ungefütterte Rentiere
Junge Neuronisten, werden Sie nicht von der Sberbank eingeladen?
Herman Gref träumt davon, KI zu entwickeln ....
Junge Neuronisten, werden Sie nicht von der Sberbank eingeladen?
Herman Gref träumt davon, KI zu entwickeln ....
Er schreibt dies alles unter verschiedenen Nicknames.
das ist alles, was er schreibt, unter verschiedenen Nicknames
hahaahahahahaha))))
auf nicht gefütterte Rentiere.
Was ist der Unterschied zwischen Rentieren und Elchen? Konditionalität. Warum reagieren.
Die Rentabilität von TS wird immer von der Prognose abhängen.
Der NS ist so konzipiert, dass er schnell auf die aktuelle Situation reagieren und ein mögliches Szenario in der Zukunft vorhersagen kann.
Ich betone POSSIBLE.
Ein neuronales Netz kann niemals garantieren, sondern nur spekulieren.
Müssen wir dem zustimmen?
Ich habe Ihre Aussagen, Ihre Bilder und Ihre Philosophie noch nie verstanden.
OK, ich stimme zu, was kümmert es mich?