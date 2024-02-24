Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 542
Ich weiß nicht, ob Ihnen dieses Thema weiterhilft.
Es hat mir geholfen, weil es hier sehr kluge Leute gibt und ich gelernt habe, wie man Dinge nicht macht.
Ich skizziere nie, sondern mache es selbst.
Erstens habe ich so die Möglichkeit, Notizen zu vergleichen.
Zweitens, um Erfahrungen auszutauschen.
Drittens, etwas Eigenes erfinden
Hallo zusammen!!! Ich habe mir etwas ausgedacht und möchte es ausprobieren. Hierfür benötige ich ein mehrschichtiges Perspectron mit umgekehrter Fehlerfortpflanzung. Welches Softwareprodukt kann man verwenden, um einen solchen Entwurf einfach zu erstellen und zu versuchen, ihn zu unterrichten???? Hinzu kommt die Möglichkeit der Mathematik usw.
Eigentlich ist die Infrastruktur nicht das Wichtigste, manchmal ist es besser, sie ganz aufzugeben. Es ist einfach - ich habe dreimal aufgehört.) Oder vielleicht sogar vier).
Ich mache keinen Wahlkampf für R. Ich habe angefangen, es gemeistert und aufgehört. Vielleicht gibt es einige Diamanten in R, aber in diesem unsystematischen Müllcontainer zu wühlen, dazu bin ich nicht bereit. Wenn mich das Leben nicht dazu zwingt, werde ich es natürlich nicht tun.
Na, komm schon!
Ich kenne kein systematischeres System im Bereich der Statistik (maschinelles Lernen wird hier als Statistik betrachtet) - alles stammt aus Lehrbüchern. Toller Rubrizierer, Suche...
Sie müssen mit Matlab verwechselt werden, das nichts mit uns zu tun hat, denn dort finden Sie nichts, obwohl ich vermute, dass es dort auch alles gibt.
......
Maxim, haben Sie Arbitrage-Charts gezeichnet
Ist es möglich, dies auf der 4 zu tun?
Könnten Sie mir bitte sagen, womit Sie das Diagramm gezeichnet haben?
Das heißt, ich möchte wissen, wie man ein Diagramm mit vorgefertigten Punkten zeichnet?
Welche Karten? ) Ich benutze mt4 nicht für eine lange Zeit, ich weiß nicht, was möglich ist und was nicht
Welche Art von Charts? Ich habe mir einen Indikator geschrieben...
ich meine die standardmäßige kointegrierte Portfoliokalkulation mittels linearer Regression... vielleicht nicht ganz so standardmäßig, ich weiß nicht... aber ich mag sie)
zum Beispiel, ist kein Indikator:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Noch einmal: Arbitrage, Paarhandel.
Maxim Dmitrievsky, 2017.12.04 01:13
Yen... die Fuena ist die frechste
Ich brauche keine Regressionen
Ich muss nur eine Tabelle erstellen
Ah, ich verstehe... Ich habe es mit GraphPlot() gezeichnet.
https://www.mql5.com/ru/articles/2866
Ich weiß nicht, ob es in mt4 unterstützt wird oder nicht.
Danke, gehen wir zum Lernen...
Aber es ist bequemer, dies über einen Indikator zu tun, wenn Sie mich fragen... Plot() ist nur gut für die schnelle Visualisierung, für die Forschung und Fehlersuche zu verwenden
Artikel
Erklären von Vorhersagen von Machine Learning Modellen mit LIME
Das Tolle daran ist dieses Bild:
Die Überschneidung ist ein Fehler, der nicht reduziert werden kann.
Also: Wenn das Modell nicht von solchen Bildern begleitet wird, ist alles nur ein Zahlenspiel
Wer nichts Besseres zu tun hat... es geht gleich los :)
"Wenn die Geschäfte überfüllt sind und die Suchmaschinen zunehmend 'Olivier-Rezepte' ausgeben, treffen sich die Fachleute der Datenwissenschaft, um eine Bilanz des Jahres zu ziehen. Im Dezember 2017 werden wir die auf der letzten NIPS angekündigten Lösungen diskutieren, über Innovationen im Bereich des Reinforcement Learning sprechen und die Dienstleistungen und Produkte des Jahres vorstellen. Natürlich werden wir auch die Pläne für die nächsten zwölf Monate nicht vergessen. "