Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 537
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
gute Regel). Daraus folgt automatisch, dass der Preis nicht nur die Gegenwart, sondern auch die vorhersehbare Zukunft berücksichtigt. Das bedeutet auch automatisch, dass es unmöglich ist, den Preis in irgendeiner Weise vorherzusagen.
Deshalb schreibe ich auch immer, dass nur hier und da Ineffizienzen auftauchen und dann plötzlich verschwinden :)
Die Theorie eines effizienten Marktes... sie sagt nichts über die Zukunft aus, aber die Definition besagt, dass, wenn sich Ereignisse sofort auf den Markt auswirken und dieser effizient ist, keiner der Teilnehmer einen Vorteil hat, richtig (bei starker Effizienz gibt es auch mittlere und schwache Effizienz).
Deshalb schreibe ich immer, dass nur Ineffizienzen funktionieren, die periodisch hier und da auftauchen und dann genauso plötzlich wieder verschwinden :)
Die Theorie eines effizienten Marktes... sie sagt nichts über die Zukunft aus, aber die Definition besagt, dass, wenn Ereignisse eine unmittelbare Auswirkung auf den Markt haben und dieser effizient ist, dann hat kein Teilnehmer einen Vorteil, ja (wenn die Effizienz hoch ist, gibt es mittlere und niedrige).
Sie berücksichtigt ALLE - das bedeutet ALLE. Und wenn sie etwas nicht berücksichtigt, wie die Zukunft, dann bedeutet sie nicht ALLES, was ihr widerspricht - sie bedeutet ALLE. D.h. die Zukunft ist per definitionem prinzipiell unvorhersehbar, weil alles, was bekannt ist, bereits berücksichtigt wurde und nur zufällige Komponenten unberücksichtigt bleiben. Wenn Sie glauben, dass Sie so etwas auf dem Markt finden können, dann bedeutet das wiederum, dass Sie glauben, dass der Markt nicht alles berücksichtigt hat. Dann täuschen Sie sich selbst.)
Und Sie sprechen von einem effizienten Markt.
ALLES zu berücksichtigen, bedeutet ALLES zu berücksichtigen. Und wenn etwas nicht berücksichtigt wird, z.B. die Zukunft, bedeutet das NICHT ALLES, was im Widerspruch dazu steht - ALLES berücksichtigt. Mit anderen Worten: Die Zukunft ist per Definition prinzipiell unvorhersehbar, weil alles, was bekannt ist, bereits berücksichtigt wurde und nur noch zufällige Komponenten übrig sind. Wenn Sie glauben, dass Sie so etwas auf dem Markt finden können, dann bedeutet das wiederum, dass Sie glauben, dass der Markt nicht alles berücksichtigt hat. Dann täuschen Sie sich selbst.)
Und Sie selbst sprechen von einem effizienten Markt.
Das ist eine Hypothese... und sie ist wahrscheinlich im allgemeinen Fall falsch, weil der Markt keine vollkommen rationalen Teilnehmer hat, die sofort auf ein Marktereignis reagieren...
Normalerweise geht das so :) entweder rot oder grün
Wichtig ist jedoch, dass die Hypothese davon ausgeht, dass der Markt im Durchschnitt nicht überspielt werden kann , d.h. dass im Durchschnitt alle Teilnehmer bei Null liegen, was vernünftig ist. Aber wenn man bedenkt, dass die Einkommensverteilung in der Regel sehr ungleichmäßig ist, haben wir eine Chance, nur 5-10% zu verdienen, aber eine noch größere Chance, nichts zu verdienen oder große Verluste zu machen :)Hier ein paar Informationen, ich bin zu faul zum Schreiben. Eigentlich ist es sehr nützlich zu verstehen.
Nun, das ist eine Hypothese... und sie ist wahrscheinlich im allgemeinen Fall falsch, weil es keine absolut rationalen Marktteilnehmer gibt, die sofort auf ein Marktereignis reagieren.
Normalerweise geht das so :) entweder rot oder grün
Wichtig ist jedoch, dass die Hypothese davon ausgeht, dass der Markt im Durchschnitt nicht überspielt werden kann , d.h. dass im Durchschnitt alle Teilnehmer bei Null liegen, was vernünftig ist. Aber wenn wir berücksichtigen, dass die Einkommensverteilung in der Regel sehr ungleich ist, haben wir eine Chance, es sind nur 5-10%, die verdienen, aber eine noch größere Chance, nichts zu verdienen oder große Verluste zu machen :)Hier sind ein paar Infos, ich bin zu faul zum Schreiben. Es ist wirklich sehr nützlich, sie zu verstehen.
Jedenfalls habe ich mich für effiziente Märkte interessiert und viel zu diesem Thema gelesen. Die meisten zeitgenössischen Forscher glauben, dass der heutige Markt einem effizienten Markt sehr nahe kommt. Außerdem gab es vor etwa 5 Jahren auf der RTS-Konferenz Berichte zu diesem Thema von ziemlich berühmten Spezialisten (leider habe ich die letzten Namen vergessen - 5 Jahre, wie auch immer).
Die einzige Ineffizienz ist vielleicht die Phasenverzögerung bei der Reaktion auf äußere Einflüsse. Was Sie gezeichnet haben. Auf einer Stufe sieht es zwar spektakulär aus, aber bei sanfteren Aktionen, wenn es keine Vorabinformationen gibt, kann man ihn erst erwischen, wenn der Zug bereits abgefahren ist.
In meinen Experimenten gelang es mir, ein stabiles Ergebnis auf neue Daten zu erhalten (Erraten der Richtung eines neuen Bar auf fünf Minuten eurusd mit 51%-52% Genauigkeit), aber das Problem ist mit dem Spread - das Modell wird profitabel sein, wenn der Spread nicht mehr als 2 Pips ist. Wenn Sie nach dem Modell nur in den Abendstunden handeln, ist der potenzielle Gewinn etwas größer, aber der Spread ist zu dieser Zeit auch größer.
Intuitiv bildet sich ein interessantes selbstregulierendes System - wenn Händler auf der Plus-Seite handeln, wird der Spread steigen. Wenn alle verlieren, sinkt die Streuung am Handelsschalter aufgrund des Wettbewerbs.
Innerhalb des Spreads gibt es ständige Abhängigkeiten, aber die Händler machen diese Abhängigkeiten nur den Market Makern zugänglich.
Es stellt sich heraus, dass die Eröffnung von Marktgeschäften eine Selbsthilfe ist und man eine Handelsstrategie mit schwebenden Aufträgen erstellen sollte, dann gibt es vielleicht eine Chance auf einen Gral.
Ich bin ein verdammter Programmierer. Ich habe vier Stunden damit verbracht, einen AD-Indikator für MT5 mit Hilfe von CDs zu erstellen, aber ich habe es irgendwie geschafft. Das ist ein Schlamassel, Genossinnen und Genossen. Ich habe mich in drei Zeilen verlaufen :-(
Sie hätten einfach suchen können
Daraus folgt automatisch, dass keine Preisvorhersage möglich ist.
Daraus folgt, dass jemandes Logik auf beiden Beinen lahmt oder gar nicht vorhanden ist).
Du hättest es einfach nachschlagen können.
Na ja, Dorf... Ich habe es unter mt5.... gemacht. darkooooo.....
Na ja, Dorf... Ich habe es unter mt5.... gemacht. Dunkelheit.....
10 Minuten für die Neugestaltung anstelle von 4 Stunden.
10 Minuten für die Wiederholung anstelle von 4 Stunden.
Das ist die Art von Programmierer, die ich bin. Niemand kann es richtig erklären, bis man den Dreh raus hat... Wie auch immer, Leute!!!!! Hört zu. Hier kommt der wichtige lange Beitrag......