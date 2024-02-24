Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 471
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Fa und Misanya sind keine Bergleute)))
Zum Wichsen auf Papageien reicht es. + LightGBM, + CatBoost.
Möchten Sie einen Schnitt ein bisschen besser - setzen Python und alle auf GPU...
Gibt es einen signifikanten Anstieg vor den regulären RF? Nur wenn es keinen Sinn macht, so werde ich weiterhin RF aus dem Terminal verwenden :) Jemand hat hier bereits geschrieben, dass der durchschnittliche Qualitätsgewinn nicht sehr signifikant ist (Fehlerreduzierung oder was auch immer), aber immer noch besser ist als eine bloße MLP ohne Autocoder + Geschwindigkeit.
Das Wichtigste ist natürlich immer noch die Methode der Anwendung, die Auswahl der Prädiktoren und andere schwarze Magie
Es ist in Java geschrieben und verbraucht viel Speicher. Es funktioniert nicht besser oder schlechter als ähnliche R-Pakete. Es gibt einen Nachteil und einen Vorteil - ständige Verbesserung ohne Abwärtskompatibilität.
Es ist in Ordnung, zu experimentieren, aber ich würde es nicht für die Arbeit empfehlen (IMHO).
Viel Glück!
Ich habe es gerade herausgeholt und ein wenig benutzt, um einen besseren Überblick zu bekommen. Ich hatte Probleme beim Kompilieren mit vs15. Die Installation von 17 half.
Hz das Handbuch, das ich im Allgemeinen selbst erstellt habe, jetzt von einem anderen Computer aus. Mögliche Lösungen sind auf githab zu sehen -
https://github.com/catboost/catboost/issues
Zum Beispiel.
https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557
Ja, und es lässt sich nicht mit vs15 kompilieren. Ich werde es mit 17 versuchen, sobald ich Zeit habe.
Viel Glück!
Mir gingen die Experimente aus, weil es unbequem ist, Dateien vom Terminal zum Prädiktor hin und her zu ziehen, und mir fehlt der Drang, sie auf mql umzuschreiben :) Es gibt einige Libs von Drittanbietern, die ziemlich kompliziert umzuschreiben sind.
In einem Thread wurde geschrieben, dass DLLs in MT5 nicht funktionieren (oder noch nicht funktionieren)
Forum für Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Wie MQL und R integriert werden können
Vladimir Perervenko, 2017.08.25 13:43
MT4 funktioniert problemlos mit DLL. Five akzeptiert nach einer Reihe von Verbesserungen keine DLL. Die letzten Builds von MT5 habe ich allerdings nicht überprüft.
Ich denke, wir müssen warten, bis sich MT5 eingependelt hat, und erst dann die DLL verfeinern.
Viel Glück!
Wenn Sie einen guten Expert Advisor haben und ihn zu Ihrem Handelsroboter hinzufügen können, müssen Sie nicht alles nach MQL kopieren. Es ist nichts falsch daran, die Dateien hin und her zu "ziehen". Es genügt, die RAM-Disk zu verwenden, und alles wird direkt über den Speicher abgewickelt. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt Gigabytes pro Sekunde. Bewährt. Ich habe vor etwa einem halben Jahr sogar einen solchen Thread eröffnet.
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
RAM-Disk.
Yuriy Asaulenko, 2016.04.07 21:59
Ich dachte, dass eine virtuelle Festplatte im PC-Speicher helfen könnte, den MT-Austausch über Dateien mit externer Software zu beschleunigen. Unter meinen Vorschlägen habe ich AMD Radeon gewählt. Falls jemand daran interessiert ist, der Link lautet Radeon™ RAMDisk. Es gibt eine kostenlose Version für Laufwerke bis zu 4 GB.
Die Installation erfolgte ohne Probleme. Kann so eingestellt werden, dass sie beim Herunterfahren überschrieben wird oder der Inhalt auf die Festplatte zurückgesetzt wird. Beim Start schaltet er sich entweder automatisch oder durch den Benutzer ein.
ZS Es hat sich herausgestellt, dass wir genau das mit Ihnen besprochen haben.)
Es wurde in einem Thread geschrieben, dass die DLLs in MT5 nicht (oder noch nicht) funktionieren.
Aber es ist nicht notwendig, alles in MQL neu zu schreiben, und es ist nichts Falsches daran, Dateien hin und her zu "ziehen". Die RAM-Disk wird ausreichen und alles wird direkt über den Speicher abgewickelt. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt Gigabytes pro Sekunde. Bewährt. Ich habe sogar vor einem halben Jahr einen solchen Thread gestartet.
Es hat sich herausgestellt, dass wir es dort mit Ihnen besprochen haben).
hehe ) Nee, ich muss Dateien für den Prädiktor vorbereiten, sie mitnehmen, darauf warten, dass er sie liest, sie zurückgeben... Parameter optimieren kommt nicht in Frage, sinnlose Übung, wenn ich Genetik oder etwas anderes machen will... alles muss in einer Umgebung gemacht werden, Zeitersparnis ist toll... Schade, dass R es nicht selbst macht, dann würde ich es machen), aber ich mag diese ganzen Krücken nicht, wenn man ein System schreiben muss... man weiß nicht einmal, was man schreiben wird und man muss sich auf seine Gedanken konzentrieren, während man sich auf die Infrastruktur und die Software konzentrieren muss... ohne überhaupt zu verstehen, worum es geht und ob etwas funktionieren wird oder nicht... nein, ich bin zu faul, kein komplizierter Problemlöser :)
Und ich sagte...
Irgendwann wird sich alles wieder normalisieren, aber so wie das Alter manchmal ohne Weisheit daherkommt, so werden manche ihr nicht mehr gerecht.
PS: Schönes Foto im Bild, sieht gut aus für Sie, es erinnert mich an Lenonardo Davincis "Freund" - Salaya.
Und ich sagte...
Irgendwann wird sich alles wieder normalisieren, aber so wie das Alter manchmal ohne Weisheit daherkommt, so werden manche ihr nicht gerecht.
hehe ) Nein, ich muss Dateien für den Prädiktor vorbereiten, sie zurückbringen, warten, bis er sie berechnet hat, zurückbringen... Die Optimierung von Parametern kommt nicht in Frage, sie ist nutzlos, wenn ich Genetik oder etwas anderes machen will... Alles sollte in einer Umgebung gemacht werden, das spart eine Menge Zeit... Schade, dass R es nicht selbst macht, dann würde ich es tun), aber ich mag diese ganzen Krücken nicht, wenn man ein System schreiben soll... man weiß nicht einmal, was man schreiben wird und muss sich auf seine Gedanken konzentrieren, während man sich auf die Infrastruktur und die Software konzentrieren muss... ohne überhaupt zu verstehen, worum es geht und ob etwas funktionieren wird oder nicht... nein, ich bin zu faul, kein komplizierter Problemlöser :)
Imho ist die Interoperabilität verschiedener Software keine Krücke, sondern ein universeller Trend. Nicht umsonst verfügt fast jede Software über APIs und andere Arten der Interaktion mit Software von Drittanbietern.
Wir haben keine API (, aber mir scheint, dass es in Zukunft nicht darum geht, das Rad innerhalb von MQL neu zu erfinden, sondern die Möglichkeiten von Drittanwendungen in der TK zu nutzen.
Imho übertreiben Sie die Schwierigkeiten -"wir müssen Dateien für den Prädiktor vorbereiten, sie zurücknehmen, warten, bis er sie berechnet, zurückgeben... eine vollwertige Parameteroptimierung kommt gar nicht in Frage. Vielleicht, vielleicht).
Imho ist die Interoperabilität verschiedener Software keine Krücke, sondern ein universeller Trend. Nicht umsonst verfügt fast jede Software über APIs und andere Arten der Interaktion mit Software von Drittanbietern.
Wir haben keine API (, aber es scheint mir, dass die Zukunft nicht darin liegt, das Rad innerhalb von MQL neu zu erfinden, sondern Anwendungen von Drittanbietern in der TK zu nutzen.
Imho übertreiben Sie die Schwierigkeiten -"der Prädiktor muss Dateien vorbereiten, sie abrufen, warten, bis sie gezählt sind, und zurückkehren... eine vollständige Parameteroptimierung kommt nicht in Frage . Vielleicht, vielleicht.)).
Ich fürchte, ich bin nur faul)) jetzt habe ich auf meinem eigenen Niveau gestoppt, etwas scheint zu funktionieren und befriedigt mich jetzt ... Ich bin in Richtung Fuzzy-Logik kombiniert mit NS oder RF suchen, habe ich einige Ideen ... es gibt alles in MT5 :)
Ich meine, nicht alles, was in mt5 ist, wurde getestet :)
PS: Nettes Bild im Bild, passt zu dir, es erinnert mich an Lenonardo Davincis "Freund" Salaya.
Fangen Sie nicht wieder damit an, damit Sie sich nicht wieder entschuldigen müssen.